HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Mira Curwen en La República
EN VIVO | Mira Curwen en La República     EN VIVO | Mira Curwen en La República     EN VIVO | Mira Curwen en La República     
EN VIVO

Curwen en La República | Rafael López Aliaga fue rechazado por el papa León XIV

Economía

Congreso: proponen elevar de S/300 a S/1.130 el aguinaldo para trabajadores del sector público

Proyecto de ley plantea que los servidores públicos reciban un aguinaldo equivalente a la Remuneración Mínima Vital en Fiestas Patrias y Navidad.

Trabajadores del sector público recibirían en un año un total de S/2.260 por concepto de aguinaldo.
Trabajadores del sector público recibirían en un año un total de S/2.260 por concepto de aguinaldo.

El congresista Alfredo Pariona, de la Bancada Socialista, presentó el proyecto de ley n°12345/2025 que busca mejorar los beneficios de los trabajadores del sector público. La iniciativa propone que el aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad se incremente de los actuales S/300 a un monto equivalente a una Remuneración Mínima Vital (RMV), es decir, S/1.130, conforme al incremento aprobado desde enero de 2025.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la propuesta, este beneficio alcanzaría a funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo distintos regímenes laborales del Estado, incluyendo el Decreto Legislativo 276, el régimen CAS (D.L. 1057), la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944), la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Ley 30512), así como a docentes universitarios, personal de salud, obreros del sector público, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y pensionistas de regímenes especiales.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Retiro AFP: Congreso da luz verde a la octava liberación de fondos, pero atada a un maquillaje en la reforma de pensiones

lr.pe

El financiamiento del aguinaldo se realizaría con cargo al presupuesto institucional de cada entidad pública, en el marco de las leyes anuales de presupuesto. Para acceder al beneficio, los trabajadores deberán cumplir requisitos como encontrarse laborando —o en vacaciones/licencia con goce de haber— al 30 de junio y noviembre de cada año, y tener al menos tres meses de antigüedad. De esta manera, el concepto por aguinaldo que recibirían los trabajdores del sector público sería de un total de S/2.260, habida cuenta que este beneficio aplica dos veces al años.

Alega brechas frente a ingresos de altos funcionarios

El congresista Pariona justificó la iniciativa señalando la desigualdad que existe entre los beneficios de los altos funcionarios del Estado y los de los servidores públicos. Recordó que, desde julio de 2025, el sueldo de la presidenta Dina Boluarte se elevó a S/35.568, lo que significa que en Fiestas Patrias y Navidad recibirá dos sueldos adicionales, es decir, S/71.136, cifra muy superior a la de docentes y trabajadores públicos.

PUEDES VER: TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

lr.pe

“En el caso de los funcionarios bajo el régimen del Servicio Civil (Ley 30057), las compensaciones económicas también son de montos elevados, lo que genera aún más brechas con los trabajadores de base”, añadió.

larepublica.pe

El proyecto busca nivelar estas diferencias, garantizando que el aguinaldo para todos los servidores públicos sea equivalente a la RMV, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales.

Recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió al Congreso de la República el proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público para el 2026, con un importe que asciende a S/257.562 millones, lo que implica un incremento de 2,2% frente al registrado para el 2025.

Según el MEF, dicha iniciativa fue diseñada bajo los criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal, cuya meta de déficit está fijada en 1,8% del producto bruto interno (PBI) para el próximo año. Como se recuerda, este tema resulta fundamental para la sostenibilidad de las finanzas públicas, puesto que el Perú ha incumplido durante dos años continuos la regla del déficit fiscal.

Notas relacionadas
Aguinaldo 2025 por Fiestas Patrias: autorizan pago de S/300 a trabajadores del sector público

Aguinaldo 2025 por Fiestas Patrias: autorizan pago de S/300 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Fechas del pago del Aguinaldo de julio 2025 para el sector público y pensionistas, según el Banco de la Nación

Fechas del pago del Aguinaldo de julio 2025 para el sector público y pensionistas, según el Banco de la Nación

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias en Perú: internos de Medicina y Odontología del Estado recibirán S/100 en julio de 2025

Aguinaldo por Fiestas Patrias en Perú: internos de Medicina y Odontología del Estado recibirán S/100 en julio de 2025

LEER MÁS
Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

LEER MÁS
Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

LEER MÁS
Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
Retiro AFP: Congreso da luz verde a la octava liberación de fondos, pero atada a un maquillaje en la reforma de pensiones

Retiro AFP: Congreso da luz verde a la octava liberación de fondos, pero atada a un maquillaje en la reforma de pensiones

LEER MÁS
Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

LEER MÁS
¿Cuánto es la pensión máxima para jubilados de la ONP y cuántas veces deben aportar los afiliados del SNP para recibir este beneficio?

¿Cuánto es la pensión máxima para jubilados de la ONP y cuántas veces deben aportar los afiliados del SNP para recibir este beneficio?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 fue aprobado por el Congreso: afiliados podrán acceder hasta S/21.400 de sus fondos

Retiro AFP 2025 fue aprobado por el Congreso: afiliados podrán acceder hasta S/21.400 de sus fondos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Economía

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Reforma se desmorona: Fujimorismo ahora plantea derogar aporte obligatorio para independientes

Debate de Retiro AFP 2025 EN VIVO: Comisión de Economía se alista para aprobar octava liberación de fondos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota