Congreso: proponen elevar de S/300 a S/1.130 el aguinaldo para trabajadores del sector público

Trabajadores del sector público recibirían en un año un total de S/2.260 por concepto de aguinaldo.

El congresista Alfredo Pariona, de la Bancada Socialista, presentó el proyecto de ley n°12345/2025 que busca mejorar los beneficios de los trabajadores del sector público. La iniciativa propone que el aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad se incremente de los actuales S/300 a un monto equivalente a una Remuneración Mínima Vital (RMV), es decir, S/1.130, conforme al incremento aprobado desde enero de 2025.

De acuerdo con la propuesta, este beneficio alcanzaría a funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo distintos regímenes laborales del Estado, incluyendo el Decreto Legislativo 276, el régimen CAS (D.L. 1057), la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944), la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Ley 30512), así como a docentes universitarios, personal de salud, obreros del sector público, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y pensionistas de regímenes especiales.

El financiamiento del aguinaldo se realizaría con cargo al presupuesto institucional de cada entidad pública, en el marco de las leyes anuales de presupuesto. Para acceder al beneficio, los trabajadores deberán cumplir requisitos como encontrarse laborando —o en vacaciones/licencia con goce de haber— al 30 de junio y noviembre de cada año, y tener al menos tres meses de antigüedad. De esta manera, el concepto por aguinaldo que recibirían los trabajdores del sector público sería de un total de S/2.260, habida cuenta que este beneficio aplica dos veces al años.

Alega brechas frente a ingresos de altos funcionarios

El congresista Pariona justificó la iniciativa señalando la desigualdad que existe entre los beneficios de los altos funcionarios del Estado y los de los servidores públicos. Recordó que, desde julio de 2025, el sueldo de la presidenta Dina Boluarte se elevó a S/35.568, lo que significa que en Fiestas Patrias y Navidad recibirá dos sueldos adicionales, es decir, S/71.136, cifra muy superior a la de docentes y trabajadores públicos.

“En el caso de los funcionarios bajo el régimen del Servicio Civil (Ley 30057), las compensaciones económicas también son de montos elevados, lo que genera aún más brechas con los trabajadores de base”, añadió.

El proyecto busca nivelar estas diferencias, garantizando que el aguinaldo para todos los servidores públicos sea equivalente a la RMV, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales.

Recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió al Congreso de la República el proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público para el 2026, con un importe que asciende a S/257.562 millones, lo que implica un incremento de 2,2% frente al registrado para el 2025.

Según el MEF, dicha iniciativa fue diseñada bajo los criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal, cuya meta de déficit está fijada en 1,8% del producto bruto interno (PBI) para el próximo año. Como se recuerda, este tema resulta fundamental para la sostenibilidad de las finanzas públicas, puesto que el Perú ha incumplido durante dos años continuos la regla del déficit fiscal.