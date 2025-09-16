Un distrito de Lima repartirá más de 10.000 con chicharrón gratis a todo el público este fin de semana. | Foto: composición LR/labaguette/atv

Con el propósito de celebrar el triunfo de Perú frente a Venezuela al ser coronado como el campeón del 'Mundial de desayunos', concurso organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos, se repartirá 15.000 panes con chicharrón totalmente gratis al público en general. El evento organizado por la Municipalidad de La Victoria se llevará acabo este viernes 19 de septiembre, en Gamarra.

La actividad también busca celebrar el primer aniversario de la recuperación del Centro Comercial Parque Cánepa. Además, incluirá un pasacalle de danzas folclóricas y la inauguración de nuevas pistas con modernas luces led.

¿Dónde y a qué hora se repartirán los 15.000 panes con chicharrón?

Según la información brindada en la página de Facebook de Rubén Cano Altez, actual alcalde del distrito de La Victoria, la repartición de los 15.000 panes con chicharrón se realizará en el Parque Cánepa. El evento dará inicio a las 8:00 a.m.

"Estamos en La Victoria y desde La Victoria para el mundo (...) Estás totalmente invitado a probar el verdadero pan con chicharrón. Ven te esperamos para que comas tu pan con chicharrón bien calientito (...) Si no quedamos cortos, serán 15.000 panes con chicharrón", se le escucha en el video.

¿Qué otras actividades habrá en La Victoria?

Además de la distribución de los panes con chicharrón, la Municipalidad de La Victoria realizará un gran corso con desfiles de bailes típicos como saya, diablada, entre otros. Esta actividad comenzará a las 2:00 p.m.

"Después de 50 años, Gamarra vuelve a brillar renovada. Este viernes 19 de septiembre desde las 2 de la tarde vivamos juntos un gran pasacalle", se escucha en la publicación de la cuenta oficial de TikTok de la Municipalidad de La Victoria.