Zein se ríe de la 'sartén dorada' del Mundial de Desayunos que entregará Ibai Llanos: "Está pintado con spray"

Streamer peruano celebró la victoria de Perú con el pan con chicharrón, pero reaccionó con risas al anuncio del curioso trofeo.

Streamer peruano se burla del trofeo de Ibai Llanos en el 'Mundial de desayunos'.
El streamer peruano Andy Merino Ramírez, conocido en redes sociales como El Zein, mostró su reacción luego de que el Perú ganó el 'Mundial de desayunos'. El creador de contenido no pudo contener la risa al enterarse del singular 'trofeo' que recibirán los peruanos tras la victoria del pan con chicharrón ante la arepa de Venezuela.

Zein desata risas y al burlarse del trofeo de Ibai Llanos

Durante una transmisión en Kick, El Zein tomó entre risas el anuncio de Ibai Llanos sobre la entrega de una 'sartén dorada' a los peruanos. El streamer incluso cuestionó la calidad y material del peculiar trofeo. "Está pintado con spray", comentó.

Streamer Zully explicó por qué TikTok la bloqueó de los EN VIVO hasta 2030: "Estaban obsesionados conmigo"



El Zein no es el único que cuestionó el peculiar trofeo. Otros usuarios en TikTok tomaron con bastante humor el singular reconocimiento. Cabe resaltar, que Ibai Llanos informó que él mismo hará entrega de la 'sartén de oro' y que incluso llegaría al Perú. "Decidme dónde debería estar la sartén de oro. ¿Dónde debería colocarla? ¿Dónde debería poner o a quién se la debería dar?", indicó en redes sociales.

¿Cuánto ganó Ibai Llanos en YouTube con el 'Mundial de los desayunos'?

Tras la viralización del 'Mundial de los desayunos', el influencer alcanzó un récord en sus últimos videos con 36 millones de reproducciones en YouTube. De esta forma, habría percibido US$72.000 a US$144.000, lo que equivale aproximadamente a S/200.000 a S/500.000 por tan solo las vistas.

¡Pan con chicharrón es el campeón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai! Perú derrotó a la arepa venezolana en una votación muy reñida



Así mismo, varias marcas internacionales estarían interesadas en patrocinar el torneo. Sumado a ello, el creador de contenido incrementó su engagement (interacciones) y su alcance, métricas que le sirven para sustentar próximas campañas con resultados concretos.

Tiktoker español reacciona con euforia tras la consagración del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': ''Perú campeón''

El chiclayano de raíces chinas que hace 65 años popularizó el pan con chicharrón, que hoy compite en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai

Ibai Llanos anuncia que llegará al Perú para entregar la 'sartén dorada' tras triunfo del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai

Streamer Zully explicó por qué TikTok la bloqueó de los EN VIVO hasta 2030: "Estaban obsesionados conmigo"

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Influencer Josi Martínez narra cómo fue la conmovedora escena con su mamá al revelarle su orientación sexual: “Tenía mucho miedo”

Ibai anuncia la fecha de cierre de las votaciones de la final Perú vs. Venezuela del 'Mundial de desayunos'

