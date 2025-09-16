HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Dólar cae 0,32% y sol peruano cierra en S/3,479 ante expectativas de la Reserva Federal

Los inversores esperan con atención la decisión de tasas de la Reserva Federal, mientras indicadores internos muestran crecimiento del PBI y estabilidad económica.

El panorama económico interno refuerza la estabilidad del sol. Foto: composición
El panorama económico interno refuerza la estabilidad del sol. Foto: composición

El sol peruano registró una jornada de estabilidad con ligera apreciación frente al dólar, en medio de un escenario de volatilidad moderada en los mercados financieros locales e internacionales.

Según distintos operadores, la moneda cerró alrededor de 3,479 por dólar, con una apreciación diaria de 0,32%, reflejando un fortalecimiento frente a la divisa estadounidense.

Factores internos y externo

El panorama económico interno refuerza la estabilidad del sol. El Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,41% en julio, impulsado principalmente por la agricultura y la pesca, sectores que además fortalecen el empleo formal, un indicador clave de estabilidad social.

Asimismo, la reciente aprobación de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), que permitirá proyectos de hasta 60 años con un límite fiscal del 12% del PBI, abre oportunidades de largo plazo en infraestructura y servicios, aunque plantea interrogantes sobre sostenibilidad fiscal.

Por otro lado, el acceso a financiamiento internacional también respalda la confianza en el país. La CAF aprobó un préstamo de más de US$500 millones de a Cálidda para expandir la red de gas natural y apoyar la transición energética, lo que no solo aporta recursos frescos sino que fortalece la percepción de riesgo soberano y contribuye a la estabilidad del sol.

Además, Perú continúa diversificando sus alianzas, destacando acuerdos con Colombia para preservar la navegabilidad del río Amazonas y promover energías renovables y desarrollo sostenible con participación de comunidades indígenas.

Estas iniciativas, sumadas al respaldo financiero de organismos multilaterales, fortalecen la narrativa de un país que busca estabilidad y proyección regional más allá de su coyuntura política interna.

En suma, el sol peruano mantiene un perfil defensivo, sostenido por fundamentos económicos sólidos, crecimiento positivo del PBI, expansión del empleo y llegada de financiamiento internacional, aunque la volatilidad política interna y las expectativas sobre decisiones de la Fed marcarán la dirección del tipo de cambio en los próximos días y semanas.

¿Por qué cayó el dólar?

De acuerdo con Felipe Mendoza, analista de mercados financieros de ATFX LATAM, la sesión estuvo marcada por la ausencia de indicadores económicos relevantes, aunque los inversores observan con atención los próximos datos sobre tipos de interés en Estados Unidos, que podrían generar movimientos significativos.

En el mercado interbancario, la gerente de Intermediación de divisas en Renta4 SAB, Jimena Torres, señaló que se negociaron US$373 millones, un 4% menos que el día anterior.

Según Torres, el “flujo de oferta vuelve a tomar relevancia en el mercado mientras se espera decisión de la Reserva Federal (Fed)”, en referencia al inicio de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de Estados Unidos, que culminaría con un esperado recorte de 25 puntos básicos en la tasa de referencia.

La atención se centrará en las declaraciones de Jerome Powell sobre el ritmo de futuros recortes.

