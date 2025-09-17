Indecopi podría imponer multa de hasta 200 UIT a productora si no reembolsa entradas por cancelación de conciertos de Luis Fonsi y Foreigner

Indecopi ordena la reposición del precio de las entradas a asistentes del frustrado concierto de Luis Fonsi en Lima. | Foto: Andina/LR

La Comisión de Protección al Consumidor de Lima Norte de Indecopi, a través de su Secretaría Técnica, adoptó medidas cautelares contra la empresa organizadora de los conciertos cancelados de Luis Fonsi y Foreigner en Lima. La disposición busca asegurar que los consumidores afectados reciban la devolución íntegra del monto pagado por sus entradas en plazos definidos.

La decisión se da luego de que la productora no concretara los reembolsos y tampoco proporcionara información clara sobre los procedimientos de devolución. Ante esta situación, el Indecopi dispuso medidas que obligan a la empresa a cumplir con los reembolsos y a comunicar de manera formal y transparente los pasos que deberán seguir los usuarios que adquirieron boletos para estos espectáculos.

Indecopi ordena devolución de entradas a productora por conciertos cancelados

El organismo de defensa del consumidor estableció que Total Entertainment S.A.C. debe atender de inmediato las solicitudes de devolución. Los pagos tendrán que efectuarse en un plazo máximo de quince días hábiles contados desde la recepción de cada solicitud. Además, en un lapso no mayor a cinco días hábiles, la compañía deberá publicar en sus canales oficiales –como página web, redes sociales y, de ser necesario, en medios impresos de circulación nacional– un comunicado detallando el procedimiento de reembolso.

La medida también incluye la prohibición de retirar fondos destinados a devoluciones que se encuentren bajo custodia de las empresas de venta de boletos. Asimismo, la productora deberá remitir informes periódicos a la Comisión sobre el avance de los reembolsos. En caso de incumplimiento, el Indecopi advirtió que podrá aplicar multas coercitivas que podrían alcanzar las 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, más de un millón de soles.

Cancelación del show de Luis Fonsi en Lima: razones detrás de la suspensión

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi tenía programado un espectáculo en Lima como parte de su gira internacional por sus 25 años de carrera. La presentación estaba prevista para el 29 de agosto de 2025, tras haber sido reprogramada desde mayo del mismo año. Sin embargo, el evento no se realizó por incumplimiento contractual de la empresa local Total Entertainment S.A.C., según informó TM Entertainment, representantes oficiales del artista.

En un comunicado difundido por su equipo, se explicó que, pese a los esfuerzos para mantener la fecha, no fue posible garantizar las condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo el show con los estándares de calidad exigidos. La cancelación generó incertidumbre entre los asistentes, quienes ya habían adquirido entradas y esperaban una respuesta clara sobre la devolución de su dinero.

Foreigner no se presentó en Lima: comunicado oficial sobre la cancelación del evento

El concierto de la banda Foreigner, programado inicialmente para el 2 de mayo de 2025 en el Arena 1, también quedó suspendido. La productora explicó que imprevistos logísticos relacionados con los feriados no laborables en el sector público impidieron completar a tiempo los trámites requeridos, lo que obligó a la cancelación del espectáculo.

En su momento, la empresa pidió disculpas al público por los inconvenientes ocasionados y aseguró que se informarían las fechas para iniciar las devoluciones.

