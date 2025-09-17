Indecopi multa a Pacífico Seguros con cerca de S/115.000 por llamadas spam
Fallo es en primera instancia, por lo que la empresa puede aún apelar. Comisión especializada también sancionó a Impulsa 365, call center que realizó 1.395 llamadas a usuarios que no habían dado su consentimiento.
La empresa Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros fue sancionada, en primera instancia, por la Comisión de Protección al Consumidor n° 3 del Indecopi debido a que contrató servicios de telemercadeo para promocionar sus productos mediante llamadas telefónicas a consumidores que no habían dado su consentimiento. La medida también alcanzó a Impulsa 365 S.A.C, call center encargado de ejecutar esas órdenes.
Según Indecopi, la investigación determinó que Impulsa 365 realizó 1.395 llamadas con el objetivo de promover la contratación de los servicios de Pacífico Seguros sin haber obtenido el consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco de los destinatarios. Esta práctica constituye una infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Debido a ello, la comisión del Indecopi impuso una multa de 21.49 UIT a Pacífico Seguros, lo que es equivalente a S/ 114.971. También castigó con 8.80 UIT a Impulsa 365, lo que cuesta S/ 47.080.
Indecopi precisó que este caso forma parte de las investigaciones iniciadas en el 2024, antes de la promulgación de la Ley 32323, por la Dirección de Fiscalización del Indecopi a empresas de los sectores bancarios, de seguros y de telecomunicaciones, en las que se emplearon herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos.
La resolución aún se encuentra en plazo de apelación. De presentarse este recurso, el caso será revisado y, de corresponder, elevado a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, segunda y última instancia de la vía administrativa.