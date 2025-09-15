Indecopi declaró infundado el reclamo de Coca-Cola sobre la marca peruana de alimentos Kingba. | Foto: composición LR/IA

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) comunicó el registro de la marca peruana de alimentos llamada 'Kingba', luego de la oposición de The Coca-Cola Company. La multinacional aseguró que existía un recurso gráfico similar entre ambos logotipos.

La reciente resolución puso fin a un caso que lleva casi tres años en el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. De esta manera, la empresa Multiservicios y Transportes Magic E.I.R.L. podrá hacer uso de la marca 'Kingba', debido a que no representa una violación al marco legal.

Indecopi autoriza el uso de la marca Kingba tras reclamo de Coca-Cola

A través de la Resolución N° 1270-2025/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual concluyó que el logo de la marca 'Kingba' no representa una causal para la prohibición de registro prevista en el código de la entidad. En consecuencia, declaró nulos los argumentos de The Coca-Cola Company, presentados en diciembre de 2022, porque la marca peruana está orientada a otros productos.

Indecopi determinó que el logo de 'Kingba' no presenta ningún recurso gráfico que sea percibido como reproducción, imitación, traducción, transcripción o transliteración del logo de Coca-Cola. Por tanto, no fue necesario evaluar si el signo de la empresa peruana es susceptible de causar riesgo de asociación, dilución de la fuerza distintiva o aprovechamiento injusto.

¿Cuáles fueron los argumentos de Coca-Cola ante Indecopi?

The Coca-Cola Company sostuvo que el logo de 'Kingba' presenta una cinta ondulante cuyo diseño es similar al de las marcas registradas de la multinacional en Perú. Sin embargo, el signo en cuestión contempla los colores blanco, anaranjado y amarillo. En cambio, el recurso gráfico de la parte opositora es negro o blanco, por lo que causa una impresión visual diferente.

Indecopi comparó los logos de 'Kingba' y Coca-Cola. Foto: Indecopi

