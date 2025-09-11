Nueva tarifa para pasajeros con escala en el Aeropuerto Jorge Chávez: ¿desde cuándo se aplicará, según LAP?

Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, comunicó que aún no hay una fecha definida para la entrada en vigencia de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia. Este nuevo cobro tendrá un costo inicial de US$10,74 sin IGV para vuelos internacionales y US$6,79 sin IGV para vuelos nacionales.

Sin embargo, Rocío Espinoza, representante de LAP, declaró en entrevista con RPP que la fecha podría anunciarse pronto. Señaló que inicialmente estaba prevista para el 26 de septiembre, pero aún se encuentran en coordinaciones. “Debería ser hacia octubre”, indicó. Además, explicó que, en esta primera etapa de implementación, la tarifa se aplicará únicamente a pasajeros en conexión internacional, es decir, a quienes lleguen del extranjero a Lima y continúen su viaje hacia otro destino internacional.

Asimismo, Espinoza aclaró que este cobro no se aplicará a vuelos nacionales en esta etapa, aunque no descartó su inclusión en fases posteriores: “Al menos por el momento, no va a existir ese cobro”.

Así se cobrará la TUUA de transferencia a los pasajeros en conexión internacional

Según LAP, en caso no se llegue a un acuerdo con las aerolíneas sobre la forma de cobro, la concesionaria implementará una plataforma de pago en línea y módulos físicos para que los usuarios puedan realizar el pago. Sin embargo, la empresa señaló: “No incluir esta tarifa en el boleto de viaje podría impactar el nivel de servicio y generar colas innecesarias en el flujo del aeropuerto”.

El cobro de US$10,74 sin IGV corresponde a una tarifa provisional que estará vigente hasta que concluya el proceso regulatorio y se apruebe una definitiva. De acuerdo con LAP, este monto busca contribuir a recuperar parte de la inversión de US$2.000 millones realizada en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La concesionaria precisó, además, que solo el 46% de cada sol recaudado se destina a un fideicomiso para la empresa, mientras que el 54% restante corresponde al Estado peruano.