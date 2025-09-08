HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Nueva tarifa en el Jorge Chávez encarecerá los pasajes y resta competitividad a Lima como hub regional: ¿desde cuándo y por qué?

Los viajeros deberán abonar aproximadamente S/56 para conexiones nacionales y S/89 para internacionales, lo que representa un costo adicional significativo en sus itinerarios.

Desde el 26 de septiembre, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez implementará una nueva TUUA. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Desde el 26 de septiembre, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez implementará una nueva TUUA. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

A partir del 26 de septiembre, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez aplicará una nueva Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia a todos los pasajeros que realicen conexiones nacionales e internacionales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El concesionario Lima Airport Partners (LAP) implementará el cobro tras la resolución del regulador OSITRAN, que en junio fijó los montos provisionales en US$6,79 sin IGV para vuelos nacionales y US$10,74 sin IGV para internacionales.

Con el IGV y el cobro de ida y vuelta, los pasajeros deberán pagar aproximadamente S/56 en conexiones domésticas y S/89 en internacionales, adicionales a la TUUA de salida ya incluida en el precio del pasaje. Esto significa que un viajero en tránsito en Lima tendrá que pagar dos veces: por salir del aeropuerto y por conectarse hacia su destino final.

Un golpe directo al bolsillo de los pasajeros

El impacto económico para las familias peruanas es inmediato. Un ejemplo ilustra la magnitud: si una familia de cuatro personas viaja de Cusco a Trujillo con escala obligada en Lima, deberá desembolsar unos S/225 extra solo por la TUUA de transferencia, lo que equivale prácticamente al costo de un pasaje adicional.

La situación también se complica para los viajeros internacionales. Los turistas que utilizan Lima como escala entre Europa, el Caribe o Sudamérica enfrentarán un encarecimiento de su boleto frente a alternativas más baratas y eficientes como Bogotá o Panamá, donde no se aplica ninguna tarifa por conexiones.

Riesgo de caos operativo en el aeropuerto

Más allá del costo económico, el nuevo cobro amenaza con generar desorden logístico en el Jorge Chávez. Hasta ahora no existe un mecanismo definido para recaudar la tarifa. Si LAP no logra un acuerdo con las aerolíneas para incluirla en los boletos —como ocurre con la TUUA de salida—, tendrá que instalar cabinas físicas de pago en el terminal.

Este escenario recuerda las prácticas de los años 80, cuando los pasajeros debían hacer largas colas para pagar manualmente las tasas antes de abordar. La medida supondría un retroceso frente a los estándares internacionales y arriesgaría fallos operativos graves, en un aeropuerto que ya enfrenta problemas de saturación.

Competitividad en juego frente a Bogotá y Panamá

El Jorge Chávez es el principal aeropuerto del Perú, pero su rol como hub regional está en entredicho. Según cifras de OSITRAN, apenas 15% de los pasajeros en Lima están en conexión, muy por debajo del 71% de Tocumén (Panamá) o del nivel alcanzado por El Dorado (Bogotá). Ambos terminales, competidores directos de Lima, no aplican cobros de transferencia, lo que los hace más atractivos para las aerolíneas y viajeros que buscan optimizar costos.

La comparación no es menor. En Panamá, un intento de aplicar una tasa de US$10 a pasajeros en conexión fue rechazado incluso por la propia administradora del aeropuerto, al advertir que ello reduciría la llegada de vuelos internacionales y pondría en riesgo su condición de hub. En el Perú ocurre lo contrario: el concesionario promueve la tarifa, mientras el Estado y el regulador mantienen un rol pasivo.

Advertencias de gremios y expertos

La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) han advertido que la TUUA de transferencia generará duplicidad de cobros, retrasos, largas filas y un golpe directo al bolsillo del usuario. Además, señalan que encarecer los pasajes debilita la competitividad del país, pues ahuyenta a aerolíneas y viajeros que podrían elegir otros puntos de conexión.

Los gremios solicitan que el Estado intervenga y prorrogue la entrada en vigencia del cobro, con la finalidad de eliminarlo de manera definitiva. No hacerlo, advierten, afectará el desarrollo del sector aéreo y limitará el rol del Jorge Chávez como motor de conectividad y turismo para el Perú.

Contradicción en la política pública

La decisión también choca con la estrategia de promoción turística del propio gobierno. Mientras el MINCETUR impulsa el programa Stop Over para atraer a viajeros en conexión a quedarse unos días en Lima, el cobro de la TUUA de transferencia encarece la escala y desincentiva la llegada de turistas.

En lugar de convertirse en una oportunidad para generar más ingresos al país mediante el turismo y la conectividad, la medida corre el riesgo de convertir al Jorge Chávez en un aeropuerto menos competitivo, reduciendo rutas, frecuencias y empleos vinculados al sector.

Notas relacionadas
¡Cámaras captan el robo! Capturan en pleno vuelo de Piura a Lima a sujetos que robaron equipaje en aeropuerto

¡Cámaras captan el robo! Capturan en pleno vuelo de Piura a Lima a sujetos que robaron equipaje en aeropuerto

LEER MÁS
El megaproyecto de Lima Norte que uniría el puerto de Chancay con el del Callao: las dos obras claves para su funcionamiento

El megaproyecto de Lima Norte que uniría el puerto de Chancay con el del Callao: las dos obras claves para su funcionamiento

LEER MÁS
Bomberos fallecidos en el Jorge Chávez: Fiscalía tiene 15 días para acusar o archivar caso

Bomberos fallecidos en el Jorge Chávez: Fiscalía tiene 15 días para acusar o archivar caso

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/25.000 a cevichería por servir un pedazo de vidrio en un chilcano

Indecopi multa con más de S/25.000 a cevichería por servir un pedazo de vidrio en un chilcano

LEER MÁS
Cajas municipales triplican ganancias y superan los S/398 millones: ¿Qué entidad financiera dio el salto?

Cajas municipales triplican ganancias y superan los S/398 millones: ¿Qué entidad financiera dio el salto?

LEER MÁS
Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

LEER MÁS
Retiro AFP en peligro: MEF observará ley si el Congreso aprueba nueva liberación de fondos

Retiro AFP en peligro: MEF observará ley si el Congreso aprueba nueva liberación de fondos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arepa venezolana: ¿cuántos votos obtuvo y a qué países venció el rival de Perú en la final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai?

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

Alianza Lima vs U. de Chile se jugará en insólito estadio: confirman nueva sede para definir serie de cuartos de final de Copa Sudamericana

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 8 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Fuerza Popular propone ampliar el Reinfo por un año más en Comisión de Economía

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota