Sociedad

¡Cámaras captan el robo! Capturan en pleno vuelo de Piura a Lima a sujetos que robaron equipaje en aeropuerto

Los sujetos robaron las pertenencias de otro pasajero en pleno control de seguridad del aeropuerto de Piura. Ellos abordaron el vuelo hacia Lima, pero fueron intervenidos por la Policía Nacional.

Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) subieron al avión y detuvieron a las personas involucradas en el robo de equipaje en el aeropuerto de Piura.
Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) subieron al avión y detuvieron a las personas involucradas en el robo de equipaje en el aeropuerto de Piura. | Foto: composición LR | difusión

Dos sujetos fueron grabados cuando robaban las pertenencias de otros pasajeros en pleno control de seguridad en el aeropuerto de Piura. Ambos sustrajeron una laptop, un ipad de Apple y un reloj de otra persona, que habían pasado por los rayos X del terminal aéreo. Tras dicho acto ilícito abordaron el vuelo hacia Lima. Ante esta situación, el personal de seguridad recibió la denuncia por la pérdida de las pertenencias y realizó las investigaciones correspondientes.

De esta manera, las autoridades se percataron del robo e iniciaron las coordinaciones con el personal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde iba a llegar el vuelo proveniente de Piura. Es así como los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) subieron al avión y detuvieron a las personas involucradas en el hurto.

Capturan en pleno vuelo de Piura a Lima a sujetos que robaron equipaje en aeropuerto

Los sujetos se apoderaron de objetos que no eran suyos en cuestión de minutos. Lo más sorprendente es que el robo ocurrió en el área del aeropuerto, donde hay varios agentes de seguridad. Tras cometer el delito, los ciudadanos se dirigieron a la sala de embarque y, cuando se dirigían a Lima, los agentes policiales subieron al avión, los intervinieron en pleno vuelo y los detuvieron.

Los detenidos fueron Jhonatan Flores Silva, de 40 años, y Jean Llacsahuaman Panaquez, de 31 años. Ambos fueron trasladados a la comisaría del terminal aéreo y luego puestos a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes. Durante el registro, los agentes encontraron los objetos robados, y se determinó que el acompañante Jean Llacsahuaman actuó como cómplice en el presunto delito de hurto agravado.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

