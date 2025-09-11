Después de tres meses en pausa, el BCRP reduce su tasa de interés de referencia a 4,25%

Tasa de interés de referencia es clave porque sirve como referencia para los intereses que los bancos aplican en los créditos.

Luego de tres meses en pausa, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió reducir la tasa de interés de referencia de 4,50% a 4,25%. Esta tasa es clave porque sirve como referencia para los intereses que los bancos aplican en los créditos y depósitos de la gente.

La decisión de reducir el tipo referencial se adoptó tomando en cuenta que en agosto la inflación mensual arrojó una tasa negativa de 0,19%, mientras que la inflación anual desminuyó a 1,1%, el nivel más bajo en siete años y todavía dentro del rango meta (1%-3%) establecido por la autoridad monetaria.

Recordemos que en su último reporte, el área de Estudios Económicos del BCP indicó que había espacio para un recorte de dicha tasa antes de fin de año. El ente emisor que lidera Julio Velarde estima que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2% en el horizonte de proyección.

Además, agrega, las perspectivas economía mundial continúan siendo afectadas por medidas restrictivas al comercio exterior tales como los aranceles, con un sesgo a la baja en el mediano plazo por la alta incertidumbre sobre sus efectos sobre la economía global.

Un nuevo recorte dependería del dinamismo de la economía

De acuerdo con el economista Juan Carlos Odar, "la baja inflación y apreciación del sol han dado margen para bajar la tasa, sobre todo considerando que el impacto favorable en producción no es inmediato". "Veo oportuna la bajada más allá de lo que Fed (Reserva Federal de Estados Unidos) decida", apuntó.

El economista Ismael Mendoza explicó que aunque en julio la economía creció alrededor de 3,3%, los indicadores disponibles en lo que va de agosto mostrarían una menor fortaleza en sectores primarios como pesca, manufactura y minería, junto con una moderación del consumo y la inversión interna. En ese contexto, el especialista consideró que aún podría haber espacio para un nuevo recorte en los próximos meses, llevando la tasa hacia un nivel cercano al 4,0%.

"Hacia adelante, de confirmarse una desaceleración más marcada, no se descarta que el BCRP evalúe una nueva reducción de la tasa en los próximos meses, estabilizándola en torno al 4,0%", señaló.

El BCRP se encuentra atento a la nueva información referida a la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación y la actividad económica, para considerar, de ser necesario, modificaciones en la posición de la política monetaria.

Recordemos que la ultima vez que el BCRP redujo su tasa de interés a 4,5% fue en mayo de 2025.