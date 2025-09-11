HOYSuscripcion LR Focus

Política

Julio Velarde sobre las elecciones 2026: "Nunca se puede saber qué pasará, sobre todo cuando los partidos son débiles"

Los candidatos presidenciales de las elecciones 2026 deben priorizar el intercambio de ideas en lugar de enfocarse en ataques personales, advirtió Julio Velarde.

Julio Velarde se pronunció sobre las incidencias que se registrarían en elecciones 2026. Foto: LR.
Julio Velarde se pronunció sobre las incidencias que se registrarían en elecciones 2026. Foto: LR.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, expresó su preocupación por las elecciones 2026 y destacó que lo más deseable sería que un candidato sensato asuma la Presidencia. No obstante, advirtió que “nunca se puede saber qué pasará en las elecciones, sobre todo cuando los partidos son débiles, como en Perú”.

Durante una conferencia en inPerú 2025, realizada en Madrid, el equipo de RPP reportó que Velarde también recordó el impacto económico negativo de una "mala elección", por lo que hizo referencia a lo ocurrido durante los comicios de 2021 y recordó que, en ese año, se registró una fuga de capitales equivalente al 10 % de los ahorros de los peruanos, lo que llevó a un alza del tipo de cambio hasta S/ 4.15 por dólar y generó una fuerte presión sobre la economía nacional.

A pesar de ese escenario adverso, Velarde destacó que el Perú logró mantener la estabilidad financiera sin recurrir a controles de capitales, una medida que sí fue adoptada en otros países de la región. Este hecho, según señala el titular del BCRP, evidencia la fortaleza del sistema monetario peruano frente a la incertidumbre política.

Dina Boluarte: Congreso archiva denuncia constitucional contra presidenta por muertes en protestas

lr.pe

Julio Velarde asegura que candidatos deben fortalecer el intercambio de ideas

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, señaló, además, que los candidatos deben priorizar el intercambio de ideas, con la finalidad de que exista confianza en la ciudadanía, puesto que en esta contienda electoral, los aspirantes pueden centrarse en ataques personales.

Velarde mantuvo un diálogo con Juan Pedro Oeschle, CEO de Santander Perú, en el que abordó la creciente incertidumbre empresarial que podría agudizarse con el inicio del proceso electoral.

Rosa María sobre el pedido de Dina Boluarte para no protestar: "Nos quiere hacer creer que vivimos en un mundo feliz"

lr.pe

En ese sentido, el titular del BCRP mencionó que la población no le agrada las confrontaciones, debido a que estas iniciativas afectan la imagen de los partidos.

"Eso es lo que a la gente no le gusta. En el caso peruano, incluso antes, en 2016, las discusiones políticas fueron muy personales, a pesar de que ambos partidos eran de derecha. A la gente eso no le agrada, dicen que eso no les sirve”, dijo Velarde.

