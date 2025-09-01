HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Oro y plata marcan récord histórico mientras Perú registra la inflación más baja desde 2018

Los metales preciosos se disparan ante la expectativa de recortes de tasas en EE.UU. y tensiones sobre la independencia de la Fed. En el Perú, la inflación cayó a 1,11%, su nivel más bajo desde 2018.

Los mercados globales inician septiembre con señales mixtas. Foto: iStock
El inicio de septiembre llegó con señales mixtas en los mercados globales: la renta variable cerca de máximos históricos, el oro y la plata en ascenso histórico y riesgos geopolíticos que añaden presión a las decisiones de los inversionistas.

En Estados Unidos, los mercados de acciones y bonos permanecieron cerrados por el feriado del Día del Trabajo, pero los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100 avanzaron levemente (0,1%). El dólar se mantuvo estable tras la caída de la semana pasada, cuando la corrección de Nvidia y las previsiones débiles de Marvell Technology enfriaron el rally tecnológico que impulsaba a Wall Street desde abril.

Las tensiones regulatorias aumentaron luego de que una corte federal declarara ilegales los aranceles comerciales impuestos por Trump, lo que abre incertidumbre sobre la política comercial estadounidense. Al mismo tiempo, el presidente defendió la permanencia de estudiantes chinos en universidades norteamericanas y anunció medidas contra el crimen en grandes ciudades.

Oro y plata en máximos históricos

El oro encadenó seis jornadas al alza, negociándose en torno a US$ 3.475 por onza, y su futuro ya superó los US$ 3.550, con una ganancia de 34% en lo que va del año. La plata, por su parte, quebró la barrera de US$ 40 y alcanzó los US$ 41,50, su nivel más alto desde 2011, acumulando un incremento de 42% desde enero.

El mercado descuenta con casi 90% de probabilidad que la Reserva Federal recortará tasas este mes, lo que reduce el costo de oportunidad de mantener metales preciosos. “El alza del oro y la plata no solo refleja expectativas monetarias, también responde a un trasfondo político y fiscal”, explicó Felipe Mendoza, analista de ATFX LATAM.

El analista recordó que la deuda pública de EE.UU. supera los US$ 37 billones, un factor estructural que refuerza la demanda de activos refugio. Además, la incertidumbre por la independencia de la Fed —alimentada por intentos de Trump de destituir a la gobernadora Lisa Cook y presionar al presidente Jerome Powell— impulsa la preferencia por oro y plata como contrapeso frente a riesgos institucionales.

En el caso de la plata, su atractivo se multiplica por su uso industrial en energías limpias y manufactura tecnológica, sectores estratégicos en la competencia global.

Mercados globales: entre riesgos y oportunidades

En Europa, el Stoxx 600 subió 0,2% apoyado en el sector defensa, mientras que la renta fija mostró debilidad por el riesgo político en Francia. El diferencial entre bonos franceses y alemanes a 10 años alcanzó 82 puntos básicos en agosto, su nivel más alto desde enero. Christine Lagarde, presidenta del BCE, advirtió sobre la lentitud de las reformas en la UE, defendió la disciplina fiscal y descartó un rescate del FMI para Francia, aunque alertó que cualquier caída de gobiernos en la zona euro sería motivo de preocupación.

Los indicadores, sin embargo, mostraron resiliencia: la tasa de desempleo de la Eurozona se mantuvo en 6,2% y el PMI manufacturero alcanzó 50,7, superando expectativas.

En Asia, el panorama fue volátil. El Nikkei cayó 1,6% arrastrado por los fabricantes de chips, mientras que en Hong Kong, Alibaba repuntó 19%, impulsando al sector tecnológico chino. El PMI manufacturero de China llegó a 50,5, mientras Xi Jinping anunció nuevas plataformas de cooperación en energía, industria verde y economía digital, además de un fondo de 10.000 millones de yuanes en créditos para países de la Organización de Cooperación de Shanghái.

India reforzó su alianza con Rusia, y Corea del Sur reportó un superávit comercial de US$ 6.514 millones en agosto. En Oceanía, Australia y Nueva Zelanda registraron caídas en beneficios empresariales y construcción, aunque el PMI manufacturero mostró recuperación.

Perú: inflación en mínimos y sol estable

En el plano local, el sol se mantuvo en torno a S/ 3,53 por dólar, con una ligera depreciación de 0,0028% en una sesión de volatilidad moderada. El dato más destacado fue el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que sorprendió con una caída de -0,29%.

Con ello, la inflación anual en Lima descendió a 1,11%, el nivel más bajo desde 2018 y muy cerca del límite inferior del rango meta del BCRP. El MEF calificó esta caída como un “alivio en los bolsillos”, al proteger el poder adquisitivo de los hogares, aunque también revela debilidad en la demanda interna.

En paralelo, el debate por un nuevo retiro de fondos de AFP sigue abierto: podría inyectar liquidez al consumo en el corto plazo, pero a costa de distorsionar el sistema previsional y el mercado de capitales.

La inseguridad económica también pesa. Según cálculos del MEF, las pérdidas por este factor superarían los S/ 19.800 millones en 2025, erosionando competitividad y confianza inversionista.

Aun así, el país muestra focos positivos. El proyecto del tren Lima, discutido entre la presidenta Dina Boluarte y el alcalde Rafael López Aliaga, apunta a dinamizar la construcción y la conectividad. En el sector energético, el desarrollo del hidrógeno verde a costos competitivos (US$ 3,5/kg, con tendencia a la baja) proyecta al Perú como un hub regional en energías limpias.

Escenario de cautela

Los mercados inician septiembre con un balance frágil: récords bursátiles, metales preciosos en máximos y riesgos políticos que atraviesan EE.UU., Europa y Asia. Para el Perú, el panorama combina inflación controlada, estabilidad cambiaria y oportunidades en infraestructura y energías limpias, aunque con vulnerabilidades por demanda interna débil, inseguridad y ruido político.

“El oro reafirma su rol como refugio, mientras la plata suma atractivo por su demanda industrial. El sol, en cambio, se mantiene estable gracias a la credibilidad del BCRP, aunque expuesto a choques externos e internos”, concluyó Mendoza.

