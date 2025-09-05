Empresarios perciben mejora en sus negocios, pero advierten floja demanda

El optimismo que tienen sobre la economía a corto plazo descendió levemente de 54,5 a 54,4 puntos.

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de agosto, publicada por el Banco Central de Reserva (BCRP), mostró una mejora en los indicadores de situación actual de las empresas. Negocios, ventas y producción avanzaron en comparación con julio, todos en el tramo optimista al arrojar por encima de 50 puntos.

Sin embargo, la demanda respecto a lo esperado — indicador que mide cuánto se acercó la demanda real (los pedidos o ventas efectivas que tuvo la empresa en el último mes) a lo que la compañía había previsto — continúa débil, al ubicarse en 44,9 puntos, es decir, en zona pesimista. Esto significa que, aunque las empresas están produciendo y vendiendo más, sienten que esas cifras no alcanzan los niveles que proyectaban inicialmente.

Los indicadores de "situación del negocio" se elevó de 54,8 a 55,8 puntos, el de "ventas" de 58,9 a 59,3, y el de "producción" de 58,1 a 58,7. ¿Qué indica este resultado? Que los empresarios perciben una mejora frente al mes anterior.

Expectativas empresariales. Fuente: BCRP

En el frente de las expectativas empresariales, los resultados son mixtos. Cuando se pregunta a los empresarios qué esperan que ocurra en los próximos tres meses, las respuestas muestran cierta moderación. El optimismo sobre la economía en general descendió levemente de 54,5 a 54,4 puntos, y el optimismo sobre el sector en el que operan cayó de 57,2 a 55,8. Es decir, aunque todavía hay confianza, esta es más contenida.

Pese a esta cautela general, la expectativa de demanda a tres meses mejoró al pasar de 62,1 a 63,3 puntos. Esto sugiere que, aunque los empresarios no están tan convencidos del desempeño de la economía o de su sector en el corto plazo, sí prevén que la demanda por sus productos se fortalecerá.

A un horizonte de 12 meses, las expectativas son más sólidas. La proyección de demanda alcanza 70,3 puntos, mientras que la situación de la empresa y la inversión se ubican en 67,5 y 65,4, respectivamente. Es decir, las empresas confían en que, hacia 2026, la recuperación será más clara.

"La encuesta de expectativas de agosto muestra una mejora de los indicadores de situación actual, pero demanda respecto a lo esperado sigue floja. Curiosamente las expectativas a 3 meses caen, pero las de demanda mejoran. Las empresas parecen más optimistas que los consumidores", comentó el economista Juan Carlos Odar.

Expectativa sobre el PBI y tipo de cambio

En agosto, la expectativa de crecimiento de la economía peruana para el cierre de 2025 de analistas, empresas financieras y no financieras, se situó entre 3,0% y 3,1%. Para 2026, año electoral, se espera un crecimiento entre 2,9% y 3,0% y para 2027, entre 3,0 y 3,1%.

Por otro lado, la expectativa del tipo de cambio para fines de 2025 pasó a ubicarse a un rango de S/3,60 a S/3,65 por dólar. Para el cierre del próximo año, se ubican entre S/ 3,68 y S/ 3,70 por dólar, y para el cierre de 2027 entre S/ 3,70 y S/ 3,73 por dólar