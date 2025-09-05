Empresarios perciben mejora en sus negocios, pero advierten floja demanda
Según encuesta del BCRP, la demanda respecto a lo esperado (pedidos o ventas que tuvo la empresa en el último mes) continúa débil.
La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de agosto, publicada por el Banco Central de Reserva (BCRP), mostró una mejora en los indicadores de situación actual de las empresas. Negocios, ventas y producción avanzaron en comparación con julio, todos en el tramo optimista al arrojar por encima de 50 puntos.
Sin embargo, la demanda respecto a lo esperado — indicador que mide cuánto se acercó la demanda real (los pedidos o ventas efectivas que tuvo la empresa en el último mes) a lo que la compañía había previsto — continúa débil, al ubicarse en 44,9 puntos, es decir, en zona pesimista. Esto significa que, aunque las empresas están produciendo y vendiendo más, sienten que esas cifras no alcanzan los niveles que proyectaban inicialmente.
Los indicadores de "situación del negocio" se elevó de 54,8 a 55,8 puntos, el de "ventas" de 58,9 a 59,3, y el de "producción" de 58,1 a 58,7. ¿Qué indica este resultado? Que los empresarios perciben una mejora frente al mes anterior.
En el frente de las expectativas empresariales, los resultados son mixtos. Cuando se pregunta a los empresarios qué esperan que ocurra en los próximos tres meses, las respuestas muestran cierta moderación. El optimismo sobre la economía en general descendió levemente de 54,5 a 54,4 puntos, y el optimismo sobre el sector en el que operan cayó de 57,2 a 55,8. Es decir, aunque todavía hay confianza, esta es más contenida.
Pese a esta cautela general, la expectativa de demanda a tres meses mejoró al pasar de 62,1 a 63,3 puntos. Esto sugiere que, aunque los empresarios no están tan convencidos del desempeño de la economía o de su sector en el corto plazo, sí prevén que la demanda por sus productos se fortalecerá.
A un horizonte de 12 meses, las expectativas son más sólidas. La proyección de demanda alcanza 70,3 puntos, mientras que la situación de la empresa y la inversión se ubican en 67,5 y 65,4, respectivamente. Es decir, las empresas confían en que, hacia 2026, la recuperación será más clara.
"La encuesta de expectativas de agosto muestra una mejora de los indicadores de situación actual, pero demanda respecto a lo esperado sigue floja. Curiosamente las expectativas a 3 meses caen, pero las de demanda mejoran. Las empresas parecen más optimistas que los consumidores", comentó el economista Juan Carlos Odar.
Expectativa sobre el PBI y tipo de cambio
En agosto, la expectativa de crecimiento de la economía peruana para el cierre de 2025 de analistas, empresas financieras y no financieras, se situó entre 3,0% y 3,1%. Para 2026, año electoral, se espera un crecimiento entre 2,9% y 3,0% y para 2027, entre 3,0 y 3,1%.
Por otro lado, la expectativa del tipo de cambio para fines de 2025 pasó a ubicarse a un rango de S/3,60 a S/3,65 por dólar. Para el cierre del próximo año, se ubican entre S/ 3,68 y S/ 3,70 por dólar, y para el cierre de 2027 entre S/ 3,70 y S/ 3,73 por dólar