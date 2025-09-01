El índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana anotó una contracción de 0,29% en agosto, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De esta forma, dicho indicador cayó por tercera vez en el año (enero y mayo) y alcanzó una tasa interanual de 1,11%, la más baja en todo el 2025. En marzo, había llegado a un 1,28%.

Sin lugar a dudas, el ritmo del alza de precios se ha desacelerado a comparación de los últimos meses y se ha convertido en el menor registro anual desde agosto del 2018 (1,07%). No obstante, hay que recalcar que la inflación sigue dentro del rango meta fijado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) entre 1% y 3%, aunque cada vez se acerca más al tramo inferior.

Ya lo había anticipado el BCRP en su último Programa Monetario: se prevé que la inflación interanual se mantenga cerca del límite inferior del rango meta en los próximos meses para luego, antes de converger gradualmente hacia el centro de ese rango. En el caso de la inflación sin alimentos y energía, este indicador continuará en una tasa de alrededor del 2%.

Inflación retrocede en agosto

De acuerdo con el informe técnico "Variación de los indicadores de Precios de la Economía" del INEI, el resultado mensual estuvo influenciado centralmente por el descenso en los precios de los siguientes segmentos: Alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,05%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,94%), transportes (-0,15%) y bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (-0,02%).

En el caso del primer rubro, el resultado se explica por una disminución en el costo de pescados y mariscos (-12,6%), otros productos alimenticios (-5,2%), hortalizas y otros tubérculos (-1,8%), así como el pan y cereales (-0.9%), arroz a granel (-0,9%), azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar (-0,7%), y el grupo leche, quesos y huevos (-0,1%).

En tanto, se registró un incremento en los precios de las frutas (1%) y bajó el costo de arándanos, fresa, granadilla, mango y piña. En cuanto al sector de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles decrecieron las tarifas de electricidad residencial (-3,5%), gas natural residencial (-3,2%) y gas propano doméstico (-1,3%).

Finalmente, en la división Transporte disminuyeron los precios del pasaje en varios medios de transporte y el combustible para vehículos. A contraparte, se dio un aumento en la división restaurantes y hoteles sustentada por el alza en el servicio de comida en restaurantes y locales similares, así como el de bebidas.

INEI: ¿qué alimentos subieron y bajaron de precios?

De los 586 productos de la canasta familiar, 282 incrementaron su precio,119 se redujeron y 160 no mostraron variación. Aquellos que reportaron un alza fueron en mayor proporción: limón (33,95%), cebolla china (17,50%), betarraga (16,24%), palta fuerte (8,03%), pepinillo (6,67%) haba verde (5,29%), ají rocoto molido (5,28%) y uva negra (5,03%).

Principalmente, el resultado de agosto estuvo influenciado principalmente por la reducción de precios registrada en Alimentos y bebidas no alcohólicas sustentada en menores costos en pescados y mariscos, hortalizas, tubérculos y otros productos alimenticios. En contraste, se incrementaron las frutas, carne y café, té y cacao. Asimismo, incidió Alojamiento, agua, electricidad, gas por la reducción de las tarifas eléctricas y gas para uso doméstico y Transporte

El informe técnico del INEI indica que los productos que registraron precios a la baja durante agosto fueron:

Culantro (-30,98%)

Jurel (-28,44%)

Albahaca (-22,98%)

Ajo molido (-19,55%)

Arándanos (-19,15%)

Bonito (-18,27%)

Arveja verde (-15,18%)

Fresa (-12,57%)

Inflación nacional en agosto

En relación al dato nacional, el índice de Precios al Consumidor registró un incremento de 0,20% y una variación acumulada en los últimos doce meses de 1,16%. Dicho resultado se debe a la reducción de precios de la divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En cuanto al mes de análisis, catorce ciudades registraron un aumento en los costos. Las variaciones más significativas se dieron en Huancavelica (0,42%), Huánuco (0,41%), Ayacucho (0,38%) e Ica (0,33%). Por otro lado, doce ciudades experimentaron una disminución, destacándose Trujillo (-0,42%), Chimbote (-0,34%) y Tumbes (-0,31%).