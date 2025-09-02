BCP proyecta nuevo recorte de la tasa de referencia del BCRP a 4,25% en 2025: ¿por qué razones?

El Banco de Crédito del Perú (BCP) reafirmó su proyección de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reducirá su tasa de referencia a 4,25% antes de finalizar 2025, impulsado por una desaceleración sostenida de la inflación en Perú.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Según el último análisis del BCP, la inflación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Lima Metropolitana cayó a 1,1% en agosto, su nivel más bajo en siete años, acercándose al límite inferior del rango meta del BCRP, que se ubica entre 1% y 3%. Asimismo, el IPC núcleo, que excluye alimentos y energía, registró 1,7% anual, su nivel más bajo en cuatro años y medio.

El informe del BCP señala que la tendencia a la baja también se refleja en otros indicadores económicos clave: la inflación mayorista ha permanecido negativa por dos años consecutivos, el precio del petróleo se ha reducido 10% en 2025, y el tipo de cambio se ha apreciado más de 6%. Además, las expectativas de inflación a 12 meses se encuentran cerca de sus mínimos en cuatro años.

En este contexto, el BCP considera que el entorno externo también respalda un recorte adicional de la tasa de referencia, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) consolidara expectativas de recortes de tasas.

Con estos factores, los analistas del BCP proyectan que la política monetaria del BCRP seguirá siendo flexible para estimular la economía peruana sin comprometer la estabilidad de precios, en un escenario de inflación históricamente baja y condiciones externas favorables.