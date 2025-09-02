HOYSuscripcion LR Focus

Economía

BCP proyecta nuevo recorte de la tasa de referencia del BCRP a 4,25% en 2025: ¿por qué razones?

El informe del BCP destaca que la inflación mayorista se mantiene negativa y que el tipo de cambio se ha apreciado más de 6%, lo que sugiere un entorno favorable para un recorte adicional de tasas.

La inflación anual en Lima Metropolitana cayó a 1,1% en agosto. Foto: Andina
La inflación anual en Lima Metropolitana cayó a 1,1% en agosto. Foto: Andina

El Banco de Crédito del Perú (BCP) reafirmó su proyección de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reducirá su tasa de referencia a 4,25% antes de finalizar 2025, impulsado por una desaceleración sostenida de la inflación en Perú.

Según el último análisis del BCP, la inflación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Lima Metropolitana cayó a 1,1% en agosto, su nivel más bajo en siete años, acercándose al límite inferior del rango meta del BCRP, que se ubica entre 1% y 3%. Asimismo, el IPC núcleo, que excluye alimentos y energía, registró 1,7% anual, su nivel más bajo en cuatro años y medio.

El informe del BCP señala que la tendencia a la baja también se refleja en otros indicadores económicos clave: la inflación mayorista ha permanecido negativa por dos años consecutivos, el precio del petróleo se ha reducido 10% en 2025, y el tipo de cambio se ha apreciado más de 6%. Además, las expectativas de inflación a 12 meses se encuentran cerca de sus mínimos en cuatro años.

En este contexto, el BCP considera que el entorno externo también respalda un recorte adicional de la tasa de referencia, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) consolidara expectativas de recortes de tasas.

Con estos factores, los analistas del BCP proyectan que la política monetaria del BCRP seguirá siendo flexible para estimular la economía peruana sin comprometer la estabilidad de precios, en un escenario de inflación históricamente baja y condiciones externas favorables.

