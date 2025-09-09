Empresas obligadas a vigilar la IA: aprueban reglamento que regula contrataciones, despidos y ascensos a trabajadores

El Gobierno publicó esta mañana el reglamento de la Ley N.º 31814 que promueve el uso de inteligencia artificial (IA) en favor del desarrollo económico y social del país. Y aunque el documento aborda desde innovación hasta gobernanza digital, hay un punto que toca directamente a las empresas del sector privado, habida cuenta que la IA ya no podrá decidir sola quién entra, quién asciende o quién se va de una empresa.

En primer lugar, el uso de IA en contrataciones, selección de personal y relaciones laborales es considerada en la categoría de "riesgo alto". Esto significa que cualquier decisión apoyada en algoritmos deberán contar con una supervisión humana, evitando así que la máquina tenga la última palabra. Como señala Percy Alache, socio líder de servicios laborales en PwC Perú, con el reglamento, la IA en el Perú "ya no es solo innovación, sino que se vuelve un reto de cumplimiento, de ética y de gestión interna".

Recursos Humanos y su nueva tarea en la era de la IA

El nuevo marco normativo plantea obligaciones para las organizaciones que empleen IA en su gestión humana. En la práctica, por ejemplo, una empresa que use IA para filtrar miles de CV en segundos o para medir la productividad de un call center tendría que hacerlo bajo reglas estrictas. No bastaría con apretar "enter" y dejar que la máquina decida. El área de recursos humanos tendrá que revisar los resultados, auditar el algoritmo y justificar que no haya sesgos por edad, género o procedencia.

Además, el reglamento prohíbe expresamente el uso de IA para inferir emociones en el trabajo, por ejemplo, softwares que midan el ánimo de los empleados frente a una cámara, o para analizar datos sensibles como afiliación sindical, religión u orientación sexual.

Otra novedad es que el reglamento obliga a informar a las personas cuando una decisión importante esté apoyada por IA. En el ámbito laboral, esto significa que los trabajadores deberían ser notificados y recibir explicaciones claras si un algoritmo participó en su contratación, evaluación, ascenso o despido.

Antes de poner en marcha un sistema de riesgo alto, la empresa deberá realizar una evaluación de impacto para detectar posibles sesgos y riesgos. Esos hallazgos tendrán que documentarse y conservarse por tres años. Y además se exigirán auditorías periódicas para asegurar que el sistema no se desvíe.

Para una gran corporación esto puede significar contratar consultoras especializadas o reforzar sus equipos de compliance. Para una pyme que quiera usar IA en sus contrataciones, implicará diseñar protocolos claros y, probablemente, capacitar a su personal de RR.HH.

Consecuencias

El reglamento también advierte sobre los riesgos que enfrentan las empresas si no cumplen. A nivel legal, suponen multas por violar la Ley de Datos Personales. A nivel laboral, acarrean demandas por despidos injustificados o discriminatorios. También puede haber denuncias ante Indecopi o la Autoridad de Datos Personales, así como la pérdida de confianza interna si los empleados perciben discriminación algorítmica.

Cabe mencionar que el reglamento no entra en vigor de inmediato. El decreto supremo en mención establece que comenzará a aplicarse 90 días hábiles después de su publicación en El Peruano, es decir, hacia inicios de 2026. Sin embargo, la implementación será gradual. El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tendrán un año para adecuarse, mientras que gobiernos regionales, locales y empresas públicas dispondrán de hasta tres años según su nivel de complejidad.

En el caso del sector privado, los plazos varían entre uno y cuatro años según el rubro como salud, educación, justicia, seguridad, finanzas, transporte, comercio, agricultura, energía y minería, entre otros.