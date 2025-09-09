HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Empresas obligadas a vigilar la IA: aprueban reglamento que regula contrataciones, despidos y ascensos a trabajadores

Reglas claras sobre la IA. Con el nuevo reglamento, las compañías que usen inteligencia artificial en sus procesos laborales deberán avisar a los trabajadores cuando un algoritmo participe en contrataciones o evaluaciones, explicar los criterios aplicados y garantizar siempre la revisión humana de las decisiones.

El nuevo marco normativo plantea obligaciones para las organizaciones que empleen IA en su gestión humana.
El nuevo marco normativo plantea obligaciones para las organizaciones que empleen IA en su gestión humana.

El Gobierno publicó esta mañana el reglamento de la Ley N.º 31814 que promueve el uso de inteligencia artificial (IA) en favor del desarrollo económico y social del país. Y aunque el documento aborda desde innovación hasta gobernanza digital, hay un punto que toca directamente a las empresas del sector privado, habida cuenta que la IA ya no podrá decidir sola quién entra, quién asciende o quién se va de una empresa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En primer lugar, el uso de IA en contrataciones, selección de personal y relaciones laborales es considerada en la categoría de "riesgo alto". Esto significa que cualquier decisión apoyada en algoritmos deberán contar con una supervisión humana, evitando así que la máquina tenga la última palabra. Como señala Percy Alache, socio líder de servicios laborales en PwC Perú, con el reglamento, la IA en el Perú "ya no es solo innovación, sino que se vuelve un reto de cumplimiento, de ética y de gestión interna".

PUEDES VER: ¿Empresas peruanas sobreviven o le compiten a Temu? 4 de cada 10 compras online terminan en "carritos abandonados"

lr.pe

Recursos Humanos y su nueva tarea en la era de la IA

El nuevo marco normativo plantea obligaciones para las organizaciones que empleen IA en su gestión humana. En la práctica, por ejemplo, una empresa que use IA para filtrar miles de CV en segundos o para medir la productividad de un call center tendría que hacerlo bajo reglas estrictas. No bastaría con apretar "enter" y dejar que la máquina decida. El área de recursos humanos tendrá que revisar los resultados, auditar el algoritmo y justificar que no haya sesgos por edad, género o procedencia.

Además, el reglamento prohíbe expresamente el uso de IA para inferir emociones en el trabajo, por ejemplo, softwares que midan el ánimo de los empleados frente a una cámara, o para analizar datos sensibles como afiliación sindical, religión u orientación sexual.

PUEDES VER: Perú necesita reforma tributaria integral para sostener gasto público y servicios básicos

lr.pe

Otra novedad es que el reglamento obliga a informar a las personas cuando una decisión importante esté apoyada por IA. En el ámbito laboral, esto significa que los trabajadores deberían ser notificados y recibir explicaciones claras si un algoritmo participó en su contratación, evaluación, ascenso o despido.

Antes de poner en marcha un sistema de riesgo alto, la empresa deberá realizar una evaluación de impacto para detectar posibles sesgos y riesgos. Esos hallazgos tendrán que documentarse y conservarse por tres años. Y además se exigirán auditorías periódicas para asegurar que el sistema no se desvíe.

Para una gran corporación esto puede significar contratar consultoras especializadas o reforzar sus equipos de compliance. Para una pyme que quiera usar IA en sus contrataciones, implicará diseñar protocolos claros y, probablemente, capacitar a su personal de RR.HH.

Consecuencias

El reglamento también advierte sobre los riesgos que enfrentan las empresas si no cumplen. A nivel legal, suponen multas por violar la Ley de Datos Personales. A nivel laboral, acarrean demandas por despidos injustificados o discriminatorios. También puede haber denuncias ante Indecopi o la Autoridad de Datos Personales, así como la pérdida de confianza interna si los empleados perciben discriminación algorítmica.

Cabe mencionar que el reglamento no entra en vigor de inmediato. El decreto supremo en mención establece que comenzará a aplicarse 90 días hábiles después de su publicación en El Peruano, es decir, hacia inicios de 2026. Sin embargo, la implementación será gradual. El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tendrán un año para adecuarse, mientras que gobiernos regionales, locales y empresas públicas dispondrán de hasta tres años según su nivel de complejidad.

En el caso del sector privado, los plazos varían entre uno y cuatro años según el rubro como salud, educación, justicia, seguridad, finanzas, transporte, comercio, agricultura, energía y minería, entre otros.

Notas relacionadas
¿Empresas peruanas sobreviven o le compiten a Temu? 4 de cada 10 compras online terminan en "carritos abandonados", ¿por qué?

¿Empresas peruanas sobreviven o le compiten a Temu? 4 de cada 10 compras online terminan en "carritos abandonados", ¿por qué?

LEER MÁS
Vuelve Pasteurina: la clásica gaseosa peruana reaparece tras 20 años con su tradicional sabor a hierbaluisa

Vuelve Pasteurina: la clásica gaseosa peruana reaparece tras 20 años con su tradicional sabor a hierbaluisa

LEER MÁS
Empresarios perciben mejora en sus negocios, pero advierten floja demanda

Empresarios perciben mejora en sus negocios, pero advierten floja demanda

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
CTS para trabajadores CAS: Ejecutivo presentó proyecto de ley para viabilizar beneficio recortado

CTS para trabajadores CAS: Ejecutivo presentó proyecto de ley para viabilizar beneficio recortado

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: nueva protesta busca presionar al Congreso para agilizar aprobación de predictamen de 4 UIT

Retiro AFP 2025: nueva protesta busca presionar al Congreso para agilizar aprobación de predictamen de 4 UIT

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, martes 9 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, martes 9 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY por el cierre de las Eliminatorias?

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Economía

Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

Vuelve Pasteurina: la clásica gaseosa peruana reaparece tras 20 años con su tradicional sabor a hierbaluisa

Precio del dólar en Perú HOY, martes 9 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota