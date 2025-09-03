Megapuerto de Corío en Arequipa estará suspendido hasta que se presenten estudios de costo-beneficio

Megapuerto de Corío en Arequipa apunta a convertirse en uno de los puertos más grandes de Sudamérica, pero su viabilidad aún está en evaluación.

El megapuerto de Corío ubicado en la región Arequipa estará suspendido hasta contar con un análisis de costo-beneficio que evalúe el impacto real de su desarrollo. Así lo informó el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval al Gobernador Regional de Arequipa, Rohél Sánchez.

Recordó que durante el Consejo de Estado Regional se acordó la suscripción de un convenio entre la autoridad de Arequipa, el MTC y Proinversión, con miras a convocar a una licitación acorde a un adecuado estudio de demanda.

Desde la Autoridad Portuaria Nacional (APN) precisaron que continuarán con la suspensión temporal de la viabilidad, recibiendo las propuestas que se presenten y evaluándolas bajo criterios técnicos y de transparencia, a fin de definir el mejor camino para el desarrollo del país.

Un estudio de costo-beneficio es un análisis que mide si los beneficios de un proyecto superan a los costos que implica su ejecución. En el caso del megapuerto de Corío, este estudio permitiría evaluar la inversión necesaria, los impactos ambientales y sociales, así como el potencial de comercio exterior y empleo que generaría, a fin de determinar si su desarrollo resulta realmente viable para el país.

"La APN es un organismo técnico y conoce perfectamente lo aprobado en el Consejo de Estado Regional. Al escuchar las propuestas, actuará en el marco de la transparencia, manteniendo una línea de trabajo técnico. El desarrollo portuario de esta megaobra es fundamental para el progreso del país y de Sudamérica", indicó Sandoval.

APN retrocede tras dar luz verde inicial al megapuerto de Corío

Recordemos que el pasado 8 de agosto, tal como informó este diario, la APN le había otorgado la viabilidad técnica temporal al Consorcio Hub Corio Megapuerto del Sur —integrado por Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción S.A.C. y Beton Terra Ingenieros S.A.C.— para el estudio del desarrollo del megapuerto de Corío, luego de que este levantara 25 observaciones técnicas. Sin embargo, días después tras las protesta del gobernador de Arequipa, todo volvió a foja cero.

Según argumentó el funcionario, existe un conflicto de intereses en la APN por la concesión temporal del puerto, además que el consorcio elegido no tenía la competencia ni la experiencia portuaria.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) decidió finalmente suspender la resolución que otorgaba la Viabilidad Técnica Temporal Portuaria (VTTP) para el desarrollo del megapuerto de Corío por un posible "vicio de nulidad trascendente".

De acuerdo a la primera resolución, con un plazo de tres años, el mencionado consorcio iba a realizar estudios de ingeniería, ambientales y de impacto económico para definir la viabilidad definitiva del proyecto, tras haber presentado el Plan Maestro actualizado el pasado 1 de agosto.

Corío como "nueva puerta" de entrada al comercio global

El Puerto Corío, en la provincia de Islay, se perfila como uno de los proyectos más importantes para el sur del Perú. Se ubicará en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay y su mayor ventaja es la batimetría natural de 28 metros, frente a los 17,9 metros de Chancay, lo que le permitirá recibir buques con calado de hasta 22 metros, incluidos los Ultra Large Container Vessels. Dicha profundidad lo colocaría como uno de los puertos más capaces para recibir grandes embarcaciones.

La capacidad proyectada es de 100 millones de toneladas métricas anuales, más del triple de Chancay (30-35 millones). El terreno total abarca 15.947 hectáreas, de las cuales 1.127 estarán destinadas al puerto y el resto a infraestructura logística, industrial y vial complementaria.

El proyecto sería multimodal, integrando transporte marítimo, terrestre, ferroviario y aéreo. Se prevé su conexión con la Carretera Interoceánica, lo que permitirá integrar Brasil y Bolivia con el Pacífico, y se estudia un posible aeropuerto de apoyo.