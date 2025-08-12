La APN dio marcha atrás y dispuso la suspensión temporal de la resolución que le dio viabilidad técnica al Consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur. Foto: Proinversión

La APN dio marcha atrás y dispuso la suspensión temporal de la resolución que le dio viabilidad técnica al Consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur. Foto: Proinversión

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) retrocedió en su decisión de otorgar viabilidad técnica temporal para el desarrollo de estudios del Megapuerto de Corío, ubicado en la región Arequipa. A través de un acuerdo de directorio, el colegiado dispuso la suspensión de los efectos de su anterior resolución emitida el 8 de agosto.

Dicha medida se da luego del pedido del gobernador regional, Rohel Sánchez, y tras detectarse un posible “vicio de nulidad trascendente”. En ese sentido, los alcances de la Resolución N° 0071-2025-APN-DIR se mantendrán vigentes hasta que se realice un análisis costo/beneficio que evalúe el impacto que tendría desarrollar el Terminal Portuario de Corío como una APP de iniciativa estatal.

Noticia en desarrollo..