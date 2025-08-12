Megapuerto de Corío: APN suspende viabilidad técnica del proyecto por un posible vicio de nulidad
Tras el pedido de anulación del gobierno regional de Arequipa, la Autoridad Nacional Portuaria dejó sin efecto temporalmente la resolución que le dio el visto bueno al Puerto Multimodal Corío, hasta que se realice un análisis costo/beneficio.
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) retrocedió en su decisión de otorgar viabilidad técnica temporal para el desarrollo de estudios del Megapuerto de Corío, ubicado en la región Arequipa. A través de un acuerdo de directorio, el colegiado dispuso la suspensión de los efectos de su anterior resolución emitida el 8 de agosto.
Dicha medida se da luego del pedido del gobernador regional, Rohel Sánchez, y tras detectarse un posible “vicio de nulidad trascendente”. En ese sentido, los alcances de la Resolución N° 0071-2025-APN-DIR se mantendrán vigentes hasta que se realice un análisis costo/beneficio que evalúe el impacto que tendría desarrollar el Terminal Portuario de Corío como una APP de iniciativa estatal.
Noticia en desarrollo..