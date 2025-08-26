HOYSuscripcion LR Focus

Economía

3 de cada 4 trabajadores del Puerto de Matarani son de Islay: TISUR ofrece prácticas para jóvenes universitarios

Con un 75% de sus trabajadores de Islay, TISUR busca acercar a egresados a la experiencia laboral en su infraestructura estratégica para el país.

Puerto de Matarani se conecta con Megapuerto de Chancay. Foto: composición
Puerto de Matarani se conecta con Megapuerto de Chancay. Foto: composición

El Puerto de Matarani, administrado por Terminal Internacional del Sur (TISUR), refuerza su compromiso con la empleabilidad local: actualmente, tres de cada cuatro puestos de trabajo en la empresa son ocupados por habitantes de Islay.

A ello se suma un nuevo esfuerzo orientado a los jóvenes: la apertura de plazas de prácticas pre y profesionales para universitarios que culminaron sus estudios en la zona.

El gerente general de TISUR, Mauricio Núñez Prado, explicó a La República que el objetivo es acercar a los egresados de Matarani a la experiencia laboral en una infraestructura estratégica para el país.

“Para aquellos universitarios de Matarani que hayan culminado sus estudios, se les ofrece la posibilidad de realizar sus prácticas pre o profesionales en el Puerto de Matarani”, precisó.

Oportunidades y contexto económico

La empresa, que este año cumple 26 años de operación, ha ejecutado 13 obras por impuestos por más de US$14,8 millones en educación, salud y espacios públicos. Asimismo, entre 1999 y 2024 destinó US$58 millones en aportes fiscales a gobiernos subnacionales en Arequipa e Islay.

El dinamismo laboral se explica por la expansión del puerto: desde el 2000, el movimiento de carga pasó de 1,3 millones de toneladas a 8,2 millones en 2024. Hoy Matarani es el principal puerto de exportación de cobre de Latinoamérica y moviliza entre 5% y 8% del mineral en el mundo.

Para responder a la mayor demanda, TISUR anunció un plan de USD 700 millones en inversión que contempla un nuevo amarradero multipropósito, grúas eléctricas, un patio de contenedores y la modernización de muelles. Con ello, la empresa busca evitar un cuello de botella frente al crecimiento minero y agroindustrial del sur.

Aceptación social y futuro

La aceptación de la operación es amplia: 77% de la población de Mollendo y Matarani aprueba la gestión del puerto, según una encuesta de Aurum Consultoría en diciembre de 2024. En paralelo, la Adenda N°5 de concesión, actualmente en proceso de evaluación, permitiría habilitar US$11.000 millones en nuevos proyectos mineros durante las próximas tres décadas.

Con estas medidas, TISUR consolida a Matarani no solo como un motor económico del sur del Perú, sino también como un espacio de oportunidades laborales y profesionales para las nuevas generaciones.

