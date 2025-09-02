HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ministro Sandoval sobre tren Lima-Chosica: “No respondemos a ninguna consigna política”

Según titular el MTC el servicio ferroviario de Rafael López Aliaga no cuenta con la infraestructura adecuada. Asimismo, la vía no está segregada, además carece de estaciones y paraderos adecuados.

RLA Foto: composición LR
RLA Foto: composición LR

La polémica por la inoperatividad de los trenes de Lima-Chosica continúa. El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, resaltó que el sector trabaja de manera técnica y legal, sin intereses políticos.

“En el MTC no respondemos a ninguna consigna política, hablamos de respetar los procedimientos técnicos. Las leyes y procedimientos se han hecho para cumplirlas”, manifestó al referirse a la implementación del proyecto del tren Lima- Chosica.

PUEDES VER: Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

lr.pe

Durante su presentación en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, Sandoval Pozo, reafirmó que la marcha blanca anunciada por la municipalidad para julio de 2025 no fue técnicamente posible, porque el servicio ferroviario requiere de infraestructura adecuada y no basta solo con contar con material rodante.

El titular del MTC explicó que actualmente, la vía no está segregada, carece de estaciones y paraderos adecuados, tampoco tiene cruces a nivel ni señalización automática, existen ocupaciones ilegales e informales en el derecho de vía y solo dispone de una vía operativa, lo que implica un riesgo para transportar pasajeros.

En ese sentido, destacó que la mesa técnica multisectorial que se ha instalado ha concluido que el proyecto sí es viable, pero requiere previamente una infraestructura ferroviaria segura y completa. Reiteró que de parte del MTC existe la voluntad política para sacar adelante dicho proyecto ferroviario. 

Además, indicó que la empresa concesionaria ha presentado una propuesta de adenda, que incluye fichas técnicas con todos estos requisitos de infraestructura, lo que permitirá encaminar el proyecto de manera segura y sostenible.

Cabe precisar que el segundo lote de trenes Caltrain llegó a la capital el 25 de agosto. La nueva flota, junto con la recibida en julio de este año, ahora suman un total de 90 vagones y 19 locomotoras. Sin embargo, varios de esos vagones se encontrarían en mal estado y con signos de óxido, según comprobó este diario.

La gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, decidió almacenar estas unidades en el Parque La Muralla para su "exhibición turística".

