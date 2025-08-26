Puerto de Matarani y Megapuerto de Chancay: nueva ruta a Shangái en 30 días

TISUR proyecta una inversión de US$700 millones para ampliar la infraestructura. Foto: composición TISUR

El Puerto de Matarani, operado por TISUR, ha concretado una de las operaciones más rápidas y estratégicas de su historia: un round trip de apenas seis días entre Arequipa y Brasil, con salida inmediata hacia Asia a través del Puerto de Chancay.

La nueva ruta, impulsada por la naviera Cosco Shipping, consolida al sur del Perú como un eje logístico competitivo frente al Callao y abre oportunidades inéditas para la agroindustria y la minería regional.

El gerente general de TISUR, Mauricio Núñez Prado, destacó el alcance de esta conexión:

“Hoy un contenedor sale vacío desde Matarani, llega a Brasil en tres días, recoge productos cárnicos (cerdo y pollo) y regresa al puerto en otros tres. Son seis días de round trip, algo insuperable. Desde aquí, el tránsito hacia Chancay toma apenas un día y luego 28 días hasta Shanghai, dentro del mismo circuito naviero”, explicó a La República.

En un futuro, continuó, se incluiría la madera y cereales. Es un mercado que recién empieza y que con solo los productos cárnicos podríamos jalar parte de los 1.500 contenedores que se concentran en Acre, Rondonia y Matrogrosso.

Una alternativa que cambia la competitividad del sur

Hasta hace poco, las empresas del sur debían transportar su carga más de 1.000 kilómetros hasta el Callao para conectarse con el mundo. Ahora, con la ruta Matarani–Chancay–Asia, la región cuenta con dos alternativas marítimas directas, reduciendo costos logísticos y tiempos de espera.

“Para algunos puede sonar poco, 100.000 toneladas de contenedores frente a los 8,1 millones de carga total, pero para la industria es súper relevante. Antes debían asumir sobrecostos enormes; hoy tienen una solución en el sur”, señaló Núñez.

Resultados inmediatos

En pocos meses, Matarani ya ha registrado hitos que no se veían en más de 15 años:

Exportaciones agroindustriales como uva y palta .





. Nuevas cargas pecuarias desde Brasil, que ahora cruzan al Pacífico en tiempos récord.





Productos industriales que no se exportaban en contenedores desde 1999.

El reto de ampliar la infraestructura

Sin embargo, el dinamismo también trae riesgos:

“Ya vemos naves que esperan uno o dos días para atracar, y eso cuesta hasta US$30.000 diarios. Si no ampliamos los muelles ahora, esas ineficiencias las termina pagando el dueño de la carga”, advirtió Núñez.

TISUR proyecta una inversión de US$700 millones en un nuevo amarradero, almacenes, grúas eléctricas y patios de contenedores para sostener el crecimiento.

Una oportunidad histórica

La articulación con Chancay y la eficiencia demostrada en el corredor con Brasil colocan a Matarani en el mapa del Pacífico Sur como socio estratégico de la nueva red logística global.

“La agroindustria del sur solo representa el 2% de la nacional porque no tenía conectividad. Con esta ruta, podemos cambiar esa realidad y competir de igual a igual con el norte”, concluyó Núñez.