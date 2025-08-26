HOYSuscripcion LR Focus

Matarani pide 30 años más para enfrentar el avance de Marcona: ¿por qué es posible AHORA?

El objetivo: ampliar muelles, modernizar infraestructura y evitar que la carga minera y agroindustrial migre hacia el puerto de Marcona, en manos de capitales chinos.

TISUR promete invertir US$700 millones en nueva infraestructura para evitar un cuello de botella logístico. Foto: composición
El Puerto de Matarani, administrado por Terminal Internacional del Sur (TISUR), se juega su futuro con la Adenda N.° 5, que busca extender la concesión por 30 años más, hasta 2059.

La empresa promete invertir US$700 millones en nueva infraestructura para evitar un cuello de botella logístico y, sobre todo, para no perder competitividad frente al puerto de Marcona, concesionado a capitales chinos y con aspiraciones de captar carga minera.

La adenda que define el futuro

Matarani fue el primer puerto concesionado del país en 1999 y ya incluía la posibilidad de prórroga hasta por 60 años. Esa cláusula es la que hoy activa TISUR. Según la compañía, el proceso de evaluación está 90% avanzado y ha pasado por la revisión del MTC, ProInversión, OSITRAN, MEF y la Autoridad Portuaria Nacional.

“Estos US$700 millones se ejecutarán a cuenta y riesgo del concesionario, sin pedir un sol al Estado. La ampliación permitirá habilitar una cartera de US$11.000 millones en proyectos mineros y agroindustriales en Arequipa y el sur del país”, señaló el gerente general Mauricio Núñez Prado.

La inversión contempla un nuevo amarradero multipropósito, un rompeolas de 150 metros, la modernización de muelles, un almacén de minerales de 40.000 toneladas y la incorporación de grúas eléctricas de hasta 100 toneladas de capacidad.

El fantasma de Marcona

El crecimiento de Matarani se da en un contexto de competencia directa. Las Bambas, una de las principales mineras del país, ya ha evaluado el puerto de Marcona como alternativa logística. Ese terminal, en manos de capitales chinos, se perfila como un competidor directo en la costa sur.

Núñez advierte que la capacidad de Matarani está llegando a su límite: algunas naves deben esperar hasta dos días por un espacio de atraque, con un costo de US$ 25.000–30.000 por día. “La diferencia entre tener un nuevo muelle en dos años o en seis puede significar millones perdidos y que parte de la carga busque otra salida”, reconoció.

Un puerto más grande para no ceder terreno

Desde su concesión en 1999, Matarani ha pasado de movilizar 1,3 millones de toneladas a 8,2 millones en 2024, convirtiéndose en el principal puerto de exportación de cobre de Latinoamérica y movilizando hasta 8% del cobre mundial.

Sin embargo, el riesgo es claro: si la adenda no se firma, las inversiones se postergarían y el sur podría quedar en desventaja frente a otros terminales en expansión.

La apuesta de TISUR es mantener a Matarani como hub logístico del Pacífico Sur, sosteniendo el crecimiento minero y abriendo espacio para la agroindustria. Pero la decisión final está en manos del Estado: aprobar o no una adenda que marcará si el puerto sigue liderando la logística del sur, o si competidores como Marcona ganan terreno.

