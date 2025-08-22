En horas de la tarde de este 22 de agosto, Senamhi alertó a toda la población sobre la presencia de fuertes vientos en la región Ica debido a una tormenta de arena. Este fenómeno meteorológico ha ocasionados afectaciones en la visibilidad de los ciudadanos, por lo que la entidad exhortó a los conductores y demás población tomar las medidas necesarias para prevenir posibles accidentes.

Pisco, San Andrés y Paracas son las zonas que se han visto afectadas por este suceso, el cual también afecta viviendas y se espera que continúe en las próximas horas. Por ello, Corpac anunció a toda la población la suspensión de vuelos a Pisco y Nasca de manera temporal.

Suspenden vuelos a Nazca y Pisco por fuertes vientos con arena en Ica. Foto:Corpac

Suspenden vuelos a Pisco y Nasca por fuertes vientos en Ica

Corpac, la entidad encargada de la gestión de aeropuertos y los servicios de navegación aérea en Perú, indicó a través de un comunicado que "debido a fuertes vientos con presencia de arena en el departamento de Ica, se han suspendido temporalmente los vuelos en el Aeropuerto de Pisco y el Aeródromo de Nasca, por seguridad", y que se reestablecerá el servicio a penas consideren este sea seguro para la población.

Asimismo, indicaron que "en Tacna y Arequipa también se reportan vientos intensos y neblina"; sin embargo, los vuelos en estas regiones aún no han sido suspendidos, debido a que no lo consideraron necesario. Ante esto, afirmaron que se encuentran en constante monitoreo en tiempo real respecto a las condiciones del clima para restablecer lo antes posible.

Fuertes vientos en Ica obligan a suspender vuelos. Foto: Senamhi

Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras

De acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el aumento en los vientos registrados en el litoral costero incluye ráfagas que alcanzan los 61 km/h en Pisco. Además, se ha indicado el levantamiento de cantidades considerables de polvo y arena.

Un escenario similar también fie reportado en Chimbote, con una velocidad alcanzada de hasta 35 km/h, menor a la de Pisco. Esta situación ha provocado el cese de todas las actividades en estas regiones, tanto en el mar como en los diversos establecimientos en el Chaco, Paracas, una de las principales zonas turísticas de la región de Ica. Según la información del organismo técnico del Perú, las ráfagas se han evidenciado en las siguientes localidades:

Talara: ráfagas de 33 km/h.

ráfagas de 33 km/h. Chiclayo: ráfagas de 31 km/h.

ráfagas de 31 km/h. Callao: ráfagas de 28 km/h.

ráfagas de 28 km/h. Ilo: ráfagas de 24 km/h.

