La pasajera, Patricia Lozada Gamero, que sufre limitaciones físicas debido a su paraplejia, debía abordar en octubre de 2024 el vuelo LATAM 2349 con destino a Lima, de la empresa LATAM Airlines. Por su condición, tenía derecho a recibir un trato preferencial, que incluía ingresar primero al avión y evitar que hiciera colas. Sin embargo, a pesar de que la usuaria informó al personal de la empresa sobre su situación y la necesidad de apoyo, la aerolínea no priorizo su embarque. Esto provocó que permaneciera expuesta al frío durante más de media hora al pie del avión.

La aerolínea explicó que la demora se debió a la falta de correas de extensión preparadas para el traslado de la pasajera en la silla del pasillo. Esta omisión generó que la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa (ORI Arequipa) sancionara, en primera instancia, a LATAM por no haber brindado un trato preferente a la ciudadana con paraplejia durante su vuelo. La multa impuesta fue de 3 UIT, equivalente a S/ 16.050.

Además, se ordenó a la empresa capacitar, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, a los trabajadores encargados de los embarques preferenciales en el aeropuerto de Arequipa.

LATAM Airlines deberá pagar más de S/16.000 por discriminación a pasajera con paraplejia

Indecopi sancionó a Latam por no haber brindado un trato preferencial al momento de abordar el avión a Patricia Lozada, una pasajera con paraplejia. Esta omisión vulneró lo establecido en la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Tras esperar 30 minutos expuesta al frío fuera del avión, la pasajera fue trasladada.

Además, la usuaria denunció que las sillas para su traslado no cumplían con los requisitos de seguridad, que se le asignó un asiento inadecuado, que perdió USD 300, que no accedió a su cartera de inmediato y no recibió constancia de su reclamo. Sin embargo, Indecopi, determinó que no se logró acreditar dichos hechos. Respecto a la multa, la sanción de S/ 16.050 podrá reducirse en un 25% si la empresa paga el monto antes de que venza el plazo para impugnar y no interpone algún recurso, conforme al artículo 113° de la Ley 29571.

