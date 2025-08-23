Corredor Rojo: nuevo servicio alimentador llegará al nuevo aeropuerto desde la segunda quincena de setiembre

Debido a la falta de rutas de transporte público, a partir de la segunda quincena de setiembre se pondrá en operación un nuevo servicio alimentador del Corredor Rojo que empezará en el óvalo de La Perla y llegará al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, adelantó a La República el vocero de los concesionarios, Ángel Mendoza.

Serán 16 buses de 12 metros, similares a los troncales, que circularán también por las avenidas Guardia Chalaca, Atalaya y Morales Duárez hasta arribar al terminal aéreo.

“Esta es una ruta de 20 kilómetros muy importante porque hacen faltan servicios de transporte público para el nuevo aeropuerto. Además, los vecinos del Callao la venían pidiendo para llegar al nuevo aeropuerto, no todo debe ser Lima”, explicó Mendoza.

Agregó que el pasaje general del nuevo servicio será de S/1.20, y se podrá conectar con el servicio 201, el cual inicia en el óvalo de La Perla y se dirige hasta los distritos de Ate y La Molina.

“Eso quiere decir que los usuarios arribarán al nuevo aeropuerto desde Lima este (Ate y La Molina) con solo S/3.60 porque gastarán S/2.40 en el servicio troncal 201 y luego S/1.20 en el alimentador. Es un precio bajo; aunque estamos evaluando si se aplica un descuento tarifario”, manifestó el vocero del Corredor Rojo.

Precisó también que los pasajeros de los servicios 206, 209 (que llegan hasta La Marina con Universitaria) y 204 (hasta Faucett) podrán subirse sin pagar de más a los buses del 201 para terminar en el óvalo de La Perla y poder conectarse con el alimentador que llegará al aeropuerto.

Ampliación hacia Manchay

A la fecha, el Corredor Rojo atiende a 180.000 pasajeros mediante 284 buses. Ahora espera incrementar esa cifra luego de poner en marcha otras 15 nuevas unidades para ampliar el servicio 201 hasta Manchay (Pachacámac).

“Ya no terminará en Musa (La Molina). Lo bueno es que los vecinos de Manchay podrán llegar a su destino y luego regresar pagando un solo pasaje (S/2.40), siempre y cuando se queden en esa zona”, manifestó Mendoza.

Otra novedad del Corredor Rojo es que su servicio 204 ya puede conectarse con la línea 404 del Corredor Morado, en el cruce de las avenidas Javier Prado con Brasil, aplicando descuentos tarifarios.

“Si se toma el bus rojo en La Marina y se aborda el morado hacia SJL, o viceversa, se gastará S/3.50. Si se sube al morado desde Abancay y se conecta con el rojo hacia San Miguel se pagará S/2.50 y, si lo hace desde plaza Bolognesi, el precio será de S/2”, dijo.