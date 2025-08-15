BCRP mantiene la tasa de referencia en 4,50% en agosto: así cambió la inflación y la economía desde julio

La atención del mercado está puesta en el posible recorte de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. en septiembre. Foto: Andina

La atención del mercado está puesta en el posible recorte de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. en septiembre. Foto: Andina

Entre julio y agosto, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo su estrategia: tasa de interés de referencia en 4,50%, estabilidad en las operaciones de ventanilla y un ojo vigilante sobre la inflación. Pero detrás de esta aparente calma, los datos revelan una ligera reactivación económica y un cambio sutil en las expectativas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Resumen Puntos destacados Inteligencia Artificial

En julio, la inflación mensual marcó 0,13%, con una subyacente (sin alimentos ni energía) de apenas 0,07%. Para agosto, ambos indicadores subieron: 0,23% y 0,18% respectivamente. La inflación anual, en cambio, se mantuvo en 1,7% en ambos meses, firme en el tramo inferior del rango meta.

Las expectativas de inflación a 12 meses cayeron de 2,3% en julio a 2,2% en agosto. No es un cambio dramático, pero confirma que el mercado confía en que los precios seguirán bajo control.

Actividad económica

Julio fue un mes de retroceso: los indicadores de situación actual y expectativas de actividad económica se deterioraron respecto al mes previo, aunque permanecieron cerca del nivel potencial. Agosto, en cambio, mostró un repunte, con la mayoría de indicadores moviéndose en terreno optimista.

Panorama global

Más allá de las cifras, el comunicado de agosto redujo de seis a cinco las consideraciones que sustentaron la decisión de tasas. En julio, el BCRP había advertido que, en economías como la de Estados Unidos, las tensiones comerciales podían retrasar la convergencia de la inflación hacia la meta.

En agosto, esa alerta desapareció y el tono se amplió: se habló de medidas restrictivas al comercio exterior y alta volatilidad en los mercados financieros, sin apuntar a un país en particular.

En ambos meses, los depósitos overnight se mantuvieron en 2,50% anual y las operaciones de reporte directo y créditos de regulación monetaria en 5,00% para las primeras 10 operaciones de los últimos tres meses.

Próximas fechas

La reunión de julio programó el siguiente análisis para el 14 de agosto; la de agosto, para el 11 de septiembre. En el frente externo, la atención también se centra en la Reserva Federal de EE. UU., que mantiene su tasa entre 4,25% y 4,50% desde diciembre de 2024.

El mercado anticipa un posible recorte el 17 de septiembre, apenas seis días después de la cita del BCRP, un movimiento que podría influir en el flujo de capitales y en la dirección de la política monetaria peruana.