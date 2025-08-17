HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     
EN VIVO

🔴ELECCIONES EN BOLIVIA 2025 EN VIVO: así se desarrolla la jornada

Economía

Más de 4,6 millones de mujeres en el Perú están atrapadas en el empleo precario

Según el INEI, más de la mitad de la fuerza laboral femenina (53%) está en situación de subempleo al percibir ingresos por debajo del mínimo y no alcanzar las horas de trabajo que requieren. La cifra supera ampliamente a la de los hombres (35%).

7 millones 926.200 —equivalentes al 43,1% de la PEA— permanecieron en situación de subempleo, es decir empleo precario.
7 millones 926.200 —equivalentes al 43,1% de la PEA— permanecieron en situación de subempleo, es decir empleo precario.

Aunque el empleo adecuado en el Perú superó el 50% de la población ocupada, las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revelan que la precariedad laboral sigue marcando a millones de peruanos, sobre todo a las mujeres.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Entre julio de 2024 y junio de 2025, la población económicamente activa (PEA)—es decir, todas las personas en edad de trabajar que tienen un empleo o que lo están buscando activamente— ascendió a 18 millones 393.400 personas, de las cuales 17 millones 410.900 tenían trabajo y 982.600 estaban desempleadas.

PUEDES VER: Aseguradoras toman protagonismo como inversionistas de largo plazo y financian al Estado y empresas ante retroceso de las AFP

lr.pe

Dentro de los ocupados, 9 millones 484.700 accedieron a un empleo adecuado, mientras que 7 millones 926.200 —equivalentes al 43,1% de la PEA— permanecieron en situación de subempleo, es decir empleo precario.

El subempleo, que no siempre está vinculado con la informalidad, abarca a dos grupos. El primero es el subempleo por horas (o visible), que incluye a quienes trabajan menos de 35 horas a la semana, desean laborar más tiempo y están disponibles para hacerlo, pero no encuentran dónde.

PUEDES VER: SBS actualiza lista de personas expuestas políticamente: bancos aplicarán mayor filtro a jueces, embajadores y dirigentes políticos

lr.pe

El subempleo golpea más a las mujeres

El segundo es el subempleo por ingresos (o invisible), que agrupa a quienes, pese a trabajar más de 35 horas, reciben una remuneración menor al 50% del costo de la canasta básica familiar.

Recordemos que el valor de esta canasta, que representa el conjunto mínimo de bienes y servicios para vivir dignamente, es de S/454 por persona al mes. Para un hogar de cuatro integrantes, el ingreso mínimo requerido es de S/1.816 mensuales. Esto significa que una gran parte de los trabajadores subempleados convive con menos de S/908, lo que los condena a ingresos indignos.

Una de las mayores taras es la desigualdad de género. Mientras el 60,5% de los hombres ocupados accede a un empleo adecuado, en las mujeres la proporción cae a apenas 40,6%. Es decir, más de la mitad de la fuerza laboral femenina (53,0%), equivalente a más de 4,6 millones de mujeres, se encuentra atrapada en el subempleo, cifra muy superior a la registrada entre los hombres (35,1%).

larepublica.pe
larepublica.pe

El panorama tampoco es alentador para los jóvenes. En el grupo de 14 a 24 años, el 58% labora en condiciones de subempleo y solo 31% alcanza un empleo adecuado, lo que evidencia la dificultad de inserción laboral para las nuevas generaciones.

En paralelo, el desempleo se ubicó en 5,9% en el trimestre abril-mayo-junio, con una marcada diferencia entre el área urbana (6,8%) y la rural (1,7%).

A nivel de género, la tasa de desempleo femenino (7,2%) superó en 2,5 puntos a la masculina (4,7%). Según revela el INEI, quienes tienen una educación superior universitaria registran la mayor tasa de desempleo (7,0%), mientras que aquellos con primaria o menor nivel alcanzan solo 4,0%, lo que refleja un mercado laboral que no logra absorber a los profesionales calificados.

Notas relacionadas
Inversión de US$320 millones en Callao creará más de 6.000 empleos con el primer parque logístico sostenible del Perú

Inversión de US$320 millones en Callao creará más de 6.000 empleos con el primer parque logístico sostenible del Perú

LEER MÁS
Más de 1,4 millones de peruanos trabajan por las exportaciones: agro y minería lideran el empleo

Más de 1,4 millones de peruanos trabajan por las exportaciones: agro y minería lideran el empleo

LEER MÁS
Trump despedirá a economista designada por Biden tras anunciarse una baja tasa de empleo en EEUU: ''Falsificó las cifras''

Trump despedirá a economista designada por Biden tras anunciarse una baja tasa de empleo en EEUU: ''Falsificó las cifras''

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monto máximo que EsSalud puede otorgar a los peruanos como subsidio económico para cubrir gastos funerarios en 2025

Monto máximo que EsSalud puede otorgar a los peruanos como subsidio económico para cubrir gastos funerarios en 2025

LEER MÁS
Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

LEER MÁS
Banco de la Nación fija edad máxima para pedir crédito hipotecario en 2025: consulta los otros requisitos del préstamo

Banco de la Nación fija edad máxima para pedir crédito hipotecario en 2025: consulta los otros requisitos del préstamo

LEER MÁS
EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

LEER MÁS
Indecopi alerta sobre defectos de fábrica en vehículos: estas marcas presentan riesgo de incendio y apagado repentino en el motor

Indecopi alerta sobre defectos de fábrica en vehículos: estas marcas presentan riesgo de incendio y apagado repentino en el motor

LEER MÁS
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 15 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

IPE: abrir una mina en Perú puede tomar 40 años y fomentar minería ilegal

EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota