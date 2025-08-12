Colaboración con India y Plataforma de Pagos Minoristas: el nuevo impulso del BCRP a la digitalización financiera

Una inflación en Perú más baja que en Estados Unidos fortalece la confianza en la moneda, según el BCRP

En el Foro Internacional Payments Innovation, durante la conferencia de apertura titulada “El rumbo de la digitalización del efectivo: Agenda en marcha y desafíos pendientes”, Paul Castillo Bardález, gerente general del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), expuso sobre los avances y desafíos en la transformación digital del sistema de pagos en el país.

Y es que la adopción de pagos digitales ha crecido aceleradamente y algunos instrumentos “ya compiten directamente con el efectivo”. El uso de efectivo en pagos de bajo monto disminuyó de 95% en 2013 a 64% en 2024, mientras que las transacciones digitales interoperables han tenido crecimientos que superan el 70% en fases recientes.

Entre cifras relevantes, el valor de los pagos con códigos QR de adquirentes alcanza cerca de S/1.000 millones mensuales. El número de pagos digitales anuales per cápita pasó de 29 en 2015 a 442 en 2024, y a mayo de 2025 las transacciones interoperables representan el 17% de las transferencias vía billeteras digitales.

Innovación tecnológica con apoyo de India

En colaboración con el Banco Central de la India y la plataforma UPI, el BCRP desarrolla una plataforma para un modelo de inyección de pagos centralizado, con roles especializados para distintos participantes: bancos, proveedores de acceso y emisores de billeteras.

Castillo explicó que esta plataforma, que ya cerró su fase 1 y se encuentra en la fase 2, busca complementar las infraestructuras existentes para escalar el acceso a pagos inmediatos. Permitirá que entidades sin experiencia directa en toda la cadena puedan asociarse con fintechs para distribuir servicios de pago, promoviendo competencia y empoderamiento del usuario.

El proyecto plantea un modelo centralizado, pero con roles descentralizados para los distintos actores, facilitando la inclusión de nuevos participantes y la especialización en la distribución de servicios de pago.

¿Por qué una Plataforma de Pagos Minoristas?

Para enfrentar los desafíos de digitalizar zonas rurales con baja bancarización y altos costos, el BCRP lanzó en octubre de 2024 un piloto de dinero digital emitido por el banco central, con apoyo del Fondo Monetario Internacional, oficializado en marzo de 2025.

El piloto registra cerca de 42.000 transacciones diarias por aproximadamente un millón de soles, con montos promedio bajos, y muestra mayor adopción en distritos con menor inclusión financiera. Este experimento busca evaluar la sostenibilidad del modelo y las necesidades específicas de usuarios poco familiarizados con la digitalización, cuyos resultados se compartirán con el sector privado.

Respecto a la futura Plataforma de Pagos Minoristas, Castillo señaló que esta permitirá “nuevos casos de uso, más competencia, trazabilidad y empoderamiento del usuario”, constituyendo un avance clave para la digitalización del sistema de pagos.

Sin embargo, destacó que “desafíos como la heterogeneidad del servicio, el acceso de nuevos actores y la monetización deben ser abordados con coordinación público-privada”.

Finalmente, resaltó que la regulación debe facilitar y no limitar la innovación, y que el rol del sector privado es fundamental para continuar avanzando hacia un sistema de pagos inclusivo, seguro y eficiente que impulse la formalización y el desarrollo económico del país.