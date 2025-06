Demanda de alimentos: ¿cuánto cuesta y qué pasos debo seguir para presentarla?

En Perú, las demandas de alimentos son comunes debido al incumplimiento de los padres con las obligaciones económicas hacia sus hijos. Según el Registro de Deudores Alimentarios y Morosos (Redam), las deudas pueden superar los 180.000 soles en el caso de los padres. Para presentar una demanda, se puede contactar a un abogado o utilizar los formularios gratuitos disponibles en la página web del Poder Judicial, presentándolos de manera virtual o presencial.

Para iniciar el proceso, se deben presentar documentos como la partida de nacimiento del menor, los DNIs de los padres y los menores, recibos que acrediten los gastos relacionados con el niño y los datos laborales del demandado. Si se recurre a un abogado privado, el costo del trámite puede oscilar entre S/ 1,000 y S/ 3,000.

¿Cómo presentar una demanda de alimentos?

Con la finalidad de conocer más detalles al respecto, La República pudo conversar con Lorena Meza, abogada especialista en derecho de familia, quien nos brindó mayores alcances para iniciar estos procedimientos.

Es una de las dudas más comunes que gira en torno a estos casos. Al respecto, la letrada manifestó que “el primer paso es contactarse con un abogado de confianza o abogado gratuito para poder presentar el escrito de demanda de alimentos”.

Asimismo, reveló que, en caso no se cuente con las posibilidades de acceder a un profesional del derecho, “ la página web del Poder Judicial cuenta con formularios gratuitos , con lo cual el demandante no necesita acudir a un abogado, tan solo bastará con llenar adecuadamente este formato y presentarlo en mesa de partes de manera virtual o presencial”.

¿Qué documentos se requieren para presentar una demanda de alimentos?

Partida de nacimiento de los menores

DNI de la madre o padre solicitante

DNI de los menores

Recibos o tickets que acrediten los gastos del menor, ya sean de alimentos, terapias, salud, vestimenta, educación y todo lo relacionado a su sustento.

Indicar centro de labores u ocupación del demandado.

El o la demandante no necesitará contar con un abogado para presentar el pedido judicial de una pensión de alimentos. Foto: Captura Poder Judicial.

¿Cuánto puede tardar una demanda de alimentos?

Llegado a este punto, la doctora Meza señaló que puede tardar de dos meses a dos años, ya que está supeditado a diversos factores, principalmente, a las pruebas presentadas, la defensa de la parte demandada y la carga procesal del juzgado. No obstante, resaltó que existen medidas que pueden tomarse mientras el litigio esté en curso.

“ Es importante que el abogado, que está patrocinando un proceso de alimentos, pueda manejar medidas cautelares, como la asignación anticipada de alimentos, también llamada pensión provisional, que permitirá que, mientras dure el proceso, el menor de edad cuente con una pensión hasta que se determine una pensión definitiva”, aseveró.

¿Existe alguna diferencia entre hacerla de manera virtual o presencial?

“No existe una diferencia, lo que suele suceder es que al iniciar la demanda de manera virtual, el juez solicitará posteriormente la entrega de los documentos originales en físico , lo cual se puede efectuar tranquilamente sacando una cita para mesa de partes del Poder Judicial mediante su página web”, refiere la abogada.

¿Cuánto puede costar una demanda de alimentos?

Como bien mencionó la jurista anteriormente, existe la posibilidad de hacerlo a través de un formulario gratuito en la web. Sin embargo, se puede recurrir a un abogado público o privado, en caso de esta última opción, “el costo puede oscilar entre los 1.000 o 3.000 soles de acuerdo a la estudio de abogados”.

¿Cuánto es el monto que debe abonar el demandado?

“La norma no establece un monto mínimo, pero sí un máximo, puesto que en ningún caso supera el 60% de los ingresos netos del demandado. Normalmente, cuando se trata de un hijo, se otorga el 20 o 30%, pero hay casos en los que se otorga el 60%. Todo va a depender de los gastos que demuestre quien pide los alimentos y que se demuestre la capacidad económica de la parte demandada”, indicó la especialista en derecho de familia.

Por tanto, el juez tendrá que fijar la pensión en función de los gastos del niño y a las otras obligaciones de igual naturaleza del mismo, como puede ser el caso de tener otros hijos, una enfermedad crónica que tratar, entre otros.

En ese sentido, Meza agregó un punto de suma importancia. “La pensión se computa desde que la parte demandada es notificada, quiere decir que, si el demandado no cumple con la pensión desde que es notificado hasta la emisión de la sentencia, tendrá que reembolsar retroactivamente las pensiones desde aquella fecha sin perjuicio de las futuras pensiones.

Finalmente, señala que “no se podrá exigir pensiones por el tiempo anterior a la presentación de la demanda , puesto que se presume que la persona que pide los alimentos no tenía estado de necesidad”.

¿Cuáles son las consecuencias por incumplir con lo estipulado en la demanda de alimentos?

“De no cumplir con el pedido o no ofrecer un pago fraccionado que sea aceptado por la parte demandante, el juez remitirá copia del expediente a la Fiscalía Provincial Penal de turno para abrir un procedimiento penal de omisión a la asistencia familiar, proceso que será ventilado ante un juzgado penal que determinará si hubo o no delito. La pena es no mayor a tres años”, detalló la especialista.

¿Qué es el FONO ALEGRA 1884, el servicio de orientación legal gratuito?

Las personas que desean hacer una demanda por alimentos pueden recurrir a los servicios que brinda la Defensa Pública de su sector a través de FONO ALEGRA 1884.