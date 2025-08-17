Pensión para docentes aumentaría a S/3.300 tras retiro de reconsideración en el Congreso: ¿qué necesita para ser oficial?

El aumento de pensiones para docentes estaría cada vez más cerca de ser realidad. Luego de que el Congreso aprobara en primera votación el proyecto para incrementar el beneficio de S/800 a S/3.300,60 en la legislatura anterior, el congresista César Revilla (Fuerza Popular) presentó una reconsideración a dicha decisión, pero la acaba de retirar en el actual periodo. ¿Qué sigue para que el incremento sea ley?

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Resumen Puntos destacados Inteligencia Artificial

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) ha mostrado su respaldo a esta iniciativa, que tiene el fin de igualar las pensiones de maestros y cesantes al monto de la primera escala de la Remuneración Integra Mensual (RIM), lo cual consideran necesario para que los profesionales de la educación tengan una jubilación digna.

¿Qué falta para que el aumento de la pensión docente sea ley?

Ahora que la reconsideración al voto de la primera votación ha sido retirada, el camino queda allanado para la realización de la segunda votación; para ello, esta propuesta debe ser agendada en el Pleno y, una vez sea debatida allí, recibir el voto mayoritario de los parlamentarios. Desde el Sutep, se espera que la fecha indicada sea este miércoles 20 de agosto.

De obtener este nuevo visto bueno, la iniciativa de ley será enviada al Poder Ejecutivo, que se encargará de promulgar y publicar la norma, o bien de observarla y devolverla al Congreso, que deberá escoger entre allanarse a las observaciones o aprobar la ley por insistencia.

PUEDES VER: Monto máximo que EsSalud puede otorgar a los peruanos como subsidio económico para cubrir gastos funerarios en 2025

"Instituciones como la Policía Nacional o el Ejército ganan un sueldo de acuerdo a su nuevo sistema pensionario y nosotros, los maestros, ¿por qué no poder tener un sueldo digno? Yo creo que el gobierno tiene que sensibilizarse y los congresistas también", señaló Félix Soto, dirigente nacional del Sutep, en diálogo con La República.

De no haber una respuesta positiva al reclamo de los profesores desde el Congreso o el Gobierno, Soto señala que el gremio podría ir a un paro nacional o incluso a una nueva huelga de hambre.

¿Quiénes serían beneficiados con el aumento de pensión docente?

El dictamen, aprobado en primera votación en el Congreso, dispone el aumento de la pensión a la primera escala remunerativa (S/3.300,60) para los maestros jubilados y cesantes de educación básica regular, alternativa y especial, así como de la educación técnico-productiva; todos comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, y en la Ley 29944, así como para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).