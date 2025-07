Uno de los principales encargos que el Congreso tendrá que resolver hasta antes de fin de año es la aprobación de la Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape). Luego de algunos intentos frustrados y una serie de cuestionamientos a los textos propuestos por la Comisión de Energía y Minas que preside Paul Gutiérrez, la necesidad de contar con un marco regulatorio para este sector apremia, ya que la prórroga del Reinfo vence el 31 de diciembre de este año.

Según informó el ministro de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, 31.560 pequeños mineros seguirán formando parte del proceso de formalización del gobierno, mientras que 50.565 quedaron excluidos por no cumplir requisitos. Precisamente, esta es la principal razón por la que cientos de integrantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) viajaron a Lima hace más de una semana para levantar su voz de protesta. No obstante, las reuniones en la sede de San Borja no trajeron mayores resultados favorables a sus demandas.

“Se han eliminado más de 50.000 reinfos, afectando a más de 500.000 personas y más de 2 millones y medio de la cadena productiva. A la presidenta no le ha importado nada de eso y prueba de ello, es que se ha aumentado el sueldo a más de S/35.000. En ese sentido, ratificamos las medidas de fuerza hasta que el gobierno retroceda y le pedimos al Congreso que resuelva la Ley Mape”, indicó a este medio Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin.

Aunque el ministro Montero justifica esta decisión en base a que los reinfos suspendidos no se han puesto a derecho y se han mantenido al margen de la legalidad por varios años, Bequer asegura que el Decreto Supremo 012-2025-EM redujo el plazo de 45 días para el levantamiento de esta condición, que estaba contemplado en el reglamento de la ley que amplía el Reinfo (hasta el 3 de julio). En esa línea, el dirigente insiste en la derogatoria de este dispositivo legal y anuncia que radicalizarán sus medidas de protesta.

Algo de eso ya se ha podido observar en los últimos días con determinados bloqueos de carreteras en Cusco, Arequipa y la Libertad. Para William Zabarburú, del Instituto de Políticas Climáticas, el Minem ha adoptado una decisión política que impone una lógica excluyente hacia la mayoría de mineros artesanales, lo cual puede agravar la conflictividad social en el país.

“Ahora, vamos a tener a un sector pequeño formalizado y una enorme cantidad de personas que se van a encontrar en el limbo. Mientras no se apruebe la Ley Mape y finalice el Reinfo, no sabremos su condición. La pregunta que debería resolver el ministro es: ¿Estos mineros que están siendo excluidos van a dejar de hacer minería o están abiertamente en condiciones de ilegales? Todo ello provocará violencia y confrontación en los territorios”, enfatizó.

Ley Mape en vilo

Luego de conversar con miembros de la Confemin, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, convocó a una sesión extraordinaria para este martes 8 de julio con el objetivo de debatir nuevamente la Ley Mape. Si bien este grupo de trabajo acordó discutir el tema en la próxima legislatura, persisten los intentos por acelerar su aprobación, aunque los votos para este propósito no estén asegurados.

Efectuada la prórroga del Reinfo y con cientos de mineros apostados frente al Parlamento, el tiempo empieza a correr. Para Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la conducción del debate de esta norma debería recaer en congresistas que no tengan vínculo con la minería ilegal ni con titulares del Reinfo, a fin de que su trabajo y evaluación sean objetivos y libres de conflictos de interés.

En su opinión, la ley no debería implicar la continuidad de un proceso de formalización minera encubierta bajo el nombre de: Registro Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Renapma). Además, considera que un punto de consenso debería ser la implementación de un mecanismo de trazabilidad de la cadena de producción y suministro de la Mape, así como la instauración de un registro de comercialización de minerales.

“Sumado a ello, se debe fortalecer el registro en línea de las plantas de beneficio autorizadas, establecer una adecuada regulación en materia ambiental, de seguridad, salud y laboral, así como la fiscalización de la Mape. No olvidemos que tenemos que asegurar que no se creen categorías diferentes de minería a las que ya existen, que no se impongan servidumbres forzosas ni que se use como pretexto las concesiones mineras o su tiempo de vigencia, para crear un nuevo sistema que no existe”, agregó.

A su turno, la congresista Ruth Luque, refirió que los puntos mínimos de acuerdo deben ser: prohibir la explotación en zonas de amortiguamiento, áreas de reserva y lugares cercanos a territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial; fortalecer la capacidad de fiscalización y sanción por parte del Estado; disponer que los mineros MAPE tributen sin beneficios injustificados; respetar los derechos de las comunidades campesinas y no obligarlos a ser mineros; así como establecer la obligatoriedad de instrumentos de gestión ambiental.

No obstante, desde la Confemin insisten en que la inclusión de la servidumbre minera ofrece una solución práctica a los conflictos de acceso a áreas mineras debido a la resistencia de los titulares a firmar contratos de explotación. En caso contrario, asegura Bequer, tendrían que revertirse las concesiones.

Ambos planteamientos son rechazados por la SNMPE. A juicio de Julia Torreblanca, la primera figura es inconstitucional, desincentiva la inversión y no favorece la seguridad jurídica que un titular de una concesión minera debe tener. En esa línea, subraya que el rol del Minem debe ser el de garantizar el cumplimiento de las leyes y el respeto de la propiedad privada.

Perspectivas

Para William Zabarburú, la Ley Mape es parte de un problema mayor, que no debería resolverse como un asunto independiente. Sostiene que están evidenciándose intereses particulares y no la búsqueda del bien público por parte de los actores que intervienen en este debate.

“No descartaría que algunos sectores de las bancadas no resuelvan el tema porque quieren tener una relación privilegiada con los mineros respecto al voto hacia abril del 2026. Y a ellos les conviene que esto no se resuelva y se mantenga en contradicción para usarlo como una base social electoral”, analizó.

En caso de no aprobarse la Ley Mape, al gobierno de Dina Boluarte no le quedaría otra opción que seguir prolongando el Reinfo, que se ha convertido en un manto de impunidad. Sin embargo, Ruth Luque confía en que este escenario no se concretará, ya que existen condiciones para aprobar una norma que asegure fiscalización, responsabilidad tributaria y estándares en materia ambiental. No descarta la posibilidad de presentar una moción para crear una comisión imparcial que reoriente la discusión.

“Yo espero que el contexto electoral y el ímpetu que tienen algunos de ser senadores, no sea usado para entregarle al país una ley que sea una reproducción de los defectos de la anterior. Es importante que la población sepa que sí existen formas de sacar una buena ley”, enfatizó.

Mientras tanto, desde la Confemin han anunciado que continuarán en las calles hasta que se revierta su exclusión del Reinfo y el Congreso apruebe la Ley Mape.

Advierten presiones para aprobar Ley Mape