El reinicio de la discusión sobre el proyecto de ley para que el Banco de la Nación (BN) realice operaciones de compra, venta y exportación de oro proveniente de la minería artesanal ha generado una serie de críticas por parte de especialistas e instituciones relacionadas con la materia. A pesar de ello, el Ministro de Energía y Minas ha preferido no tomar una postura sobre la iniciativa hasta escuchar su exposición de motivos.

En una reciente entrevista en canal N, Jorge Montero indicó que, tanto el BN como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), tienen otras funciones y no podrían asumir un encargo de esta naturaleza. Aunque hizo saber su ligera crítica, no consideró inviable la propuesta que deberá ser analizada y votada en la Comisión de Economía que preside Ilich López.

“No digo que sea inviable. Lo que digo es que se tiene que analizar y sustentar por las personas que lo proponen, para poder evaluar cuáles son los criterios que a ellos les mueve presentar una propuesta de esa naturaleza. Lo que sí me queda claro es que el Banco de la Nación no puede asumir una responsabilidad de este tipo. Quiero escuchar la exposición de motivos para ver por qué algunos legisladores piensan que eso es posible", explicó.

En esa línea, recordó que esta iniciativa del legislador Jorge Montoya viene siendo discutida hace varios meses sin mayor éxito. Reiteró también que el Banco de la Nación no cumple el rol que se le quiere atribuir, puesto que la comercialización del oro se efectúa a través del libre mercado que compra y vende este mineral.

Como se recuerda, el 17 de diciembre del año pasado, fecha en la que Montero ya era titular del Minem, su despacho remitió una opinión sobre este proyecto, concluyendo que "no resultaba viable". En el documento enviado al presidente de la Comisión de Economía, arguyeron que el BN carece de capacidades técnicas, logística y presupuestales para asumir estas funciones.

Además del Minem, el propio Banco de la Nación y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) han dejado constancia de sus cuestionamientos a esta propuesta legislativa. Y es que en su análisis, la SBS alerta que se podría comprometer la solvencia del BN, afectando fondos públicos y depositantes, así como generar riesgos de competencia desleal frente al sector privado.

Minem descarta acuerdos indebidos

En otro momento, Montero se refirió a las reuniones que ha tenido con una serie de organizaciones como la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin). Según dijo, "no existe una voluntad del Ejecutivo por llegar a un acuerdo indebido con alguna actividad ilegal". En su lugar, viene dialogando con representantes de la pequeña minería que están en el registro de formalización.

Como consta en la relación de visitas del Minem, a las 6:19 p. m., una comitiva de la Confemin encabezada por Máximo Franco Bequer, junto a los congresistas Segundo Quiroz y Segundo Montalvo, ingresaron a la sede de San Borja. Entre los delegados del gremio figura Jorge De Lama, exasesor de Alejandro Muñante de Renovación Popular y trabajador de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

Además, participó Martín Hernández, asesor principal de la congresista Martha Moyano y Raúl Noblecilla, abogado de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (Amape), gremio adscrito a Confemin. El propósito de esta reunión era hacerle saber a Montero el rechazo de los mineros artesanales al reglamento de la ley que amplía el Reinfo, así como al Decreto Supremo que establece el cierre del proceso de formalización minera.

"Lamentablemente, el gobierno ha dado un Decreto Supremo donde nos excluye a casi todos los mineros del Perú. Por ejemplo, el Decreto Supremo 009-2025-EM, fija 45 días para levantar la suspensión del Reinfo, pero no se puede. El sistema ha caído y hay una serie de deficiencias técnicas y operativas. En segundo lugar, han dado el Decreto Supremo 012-2025-EM para terminar el proceso de formalización el 31 de diciembre de este año. Prácticamente, todos los mineros hemos quedado fuera. Por esa razón, hemos radicalizado la lucha y pedimos que se deroguen esos decretos", dijo Bequer a este medio.

En referencia a esta reunión, Montero indicó que no se realizarán cambios al Decreto Supremo 012 y que se mantendrán sus alcances. En esa línea, sostuvo que las preocupaciones de los mineros artesanales deberán incorporarse en el marco de la formulación del dictamen de la nueva Ley Mape, que debería aprobarse en la próxima legislatura.

"Se les ha explicado de que el Decreto Supremo no puede ser modificado, que se va a sostener. Lo que queremos es impulsar a la mayor cantidad posible de titulares de registros vigentes en condiciones de formalizarse, pero que sea gente que esté trabajando e interesados en hacer la actividad minera desd la formalidad. No podemos entender como un titular de un registro puede pasar 2 años, 3 años, 4 años y no pone su documentación al día”, manifestó.

Al cierre de esta nota, las reuniones entre el Minem y los delegados de la Confemin continúan. Según indicó a este medio Jorge Noblecilla, existe una escasa voluntad política por parte del Ejecutivo para resolver las demandas del gremios minero. No obstante, se constituyó una mesa técnica para darle un curso de solución a la plataforma de lucha, que además de la derogatoria de los decretos en mención, plantea la aprobación de la Ley Mape y el proyecto de reversión de concesiones mineras ociosas, así como la remoción de tres funcionarios del ministerio.