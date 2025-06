Ley Mape sin consenso: norma que reemplaza al Reinfo se debatiría en la próxima legislatura

En la segunda legislatura, el Congreso no pudo aprobar la nueva Ley Mape. Foto: composición LR/Congreso

Aunque Eduardo Salhuana dio por concluida la segunda legislatura del Congreso, hay comisiones que siguen sesionando de forma extraordinaria como Energía y Minas. Esta vez, el grupo de trabajo que preside Paul Gutiérrez puso a debate el predictamen de la nueva Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape) sin mayor éxito.

Una cuestión previa formulada por la parlamentaria Nilza Chacón evitó la continuación de una discusión que hasta ahora no encuentra una luz al final del camino. Con 13 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención, se aprobó pasar a un cuarto intermedio el abordaje y aprobación de la Ley Mape hasta la próxima legislatura.

"Considero que no es correcto ni responsable que se pretenda dictaminar este proyecto de ley en estas circunstancias. Ya concluyó la actual legislatura y esta comisión está de salida. Además, no sería usted quien sustente este importante tema ante el Pleno, sino quien venga. Entonces, no es razonable ni democrático trasladar esta responsabilidad sin el debido debate previo y con la magnitud que el tema exige. Es un predictamen de más de 200 páginas que requiere un mejor estudio, debate, recojo de información viendo todos los tipos de implicancias que podría acarrear", anotó la congresista de Fuerza Popular.

No obstante, Gutiérrez insistió en la necesidad de discutir y validar la Ley Mape durante las sesiones extraordinarias que vengan. Por eso, deslizó la posibilidad de intentar nuevamente su resolución, pese a la oposición de la mayoría de congresistas. En su primera línea de respaldo estuvo su colega de bancada, Álex Paredes, quien instó a los integrantes de la comisión a explicar a los pequeños mineros su esta decisión dilatoria.

A juicio del congresista del Bloque Magisterial, algunos legisladores podrían verse afectados ya que los mineros informales "van a tomar cuentas" en el marco de la semana de representación que se desarrolla en regiones. Y es que, si la aprobación de la Ley Mape se sigue postergando, la formalización no avanzará y la regulación de este sector seguirá bajo las limitaciones del fracasado Reinfo, cuyo plazo de vigencia vence el 30 de junio.

"¿Qué significa la no aprobación? Debo entender entonces, que, en esta semana de representación congresal que vamos a tener, seguramente, de todas las regiones donde hay pequeña minería y minería artesanal, pues van a tomar cuentas a los congresistas de estas regiones. Díganles que, en esta legislatura, no se ha aprobado la ley que tanto esperan, por lo tanto y que sigan en la agonía de trabajar en la incertidumbre, y no en un contexto de estabilidad en que se trabaja mejor ”, anotó.

Después de finalizar el debate y aprobar un mejor estudio y evaluación del predictamen, se validó un pedido del congresista Alegría para invitar en la próxima sesión a los ministros de Energía y Minas, Cultura, Economía y del Ambiente con el objetivo de recoger más aportes para la nueva Ley Mape. Vale mencionar que la próxima legislatura inicia el 27 de julio, sin embargo, a fines de agosto o inicios de septiembre recién se retomaría el debate parlamentario.

Ley Mape: las críticas al predictamen

Durante la sesión de Energía y Minas, los congresistas Ruth Luque, Diana Gonzáles, Jorge Morante y Arturo Alegría, se mostraron en contra de acelerar la aprobación de una norma que no ha logrado subsanar las observaciones planteadas por especialistas en la materia, gremios del sector y diversas organizaciones ambientalistas.

Entre los principales puntos de controversia destacan: la inclusión de la servidumbre minera, la apertura de realizar minería Mape en Madre de Dios, la exención de responsabilidad penal y el derecho de preferencia para petitorios mineros en comunidades campesinas y de pueblos indígenas, entre otros.

"No hay razones para acelerar una propuesta que requiere más opinión y evaluación de algunos asuntos centrales que se repiten en este predictamen. Si bien algunas coas se han mejorado en la redacción, se mantienen temas de preocupación. Insisto en que se tienen que garantizar herramientas para el medio ambiente y los territorios en los que se encuentran asentadas las poblaciones indígenas", aseveró Luque.

En la misma línea, William Zabarburú, del Instituto de Políticas Climáticas, había explicado a este medio que el predictamen no precisa por ningún lado los plazos y las condiciones que tendría un minero para poner punto final a su proceso de formalización, lo cual "va a continuar la lógica del Reinfo, ahora incorporado al Renapma", que suprime una letra al anterior registro propuesto: Renapmat

De igual forma, el abogado especialista en temas ambientales César Ipenza sostuvo que la incorporación de la servidumbre minera tiene vicios de inconstitucionalidad porque no se le puede quitar una concesión al titular que la ha obtenido legalmente por parte del Estado. En esa línea, criticó la creación de un régimen especial para la minería aluvial debido a que esta actividad está prohibida en cuerpos de agua.

"Se supone que si es la Ley Mape, es para que se legisle sobre la pequeña minería y artesanal, que es la vía ordinaria, donde primero cumples y luego operas. Aquí creo que hay un problema de concepción de la Comisión de Energía y Minas, que está planteando una norma de formalización minera bajo el nombre de Ley Mape", sentenció.