Mineros artesanales seguirán movilizándose por la ampliación del Reinfo sin restricciones

Luego de una semana de protestas en diversas partes del país, los integrantes de la Confemin persisten en su intento de derogar el Decreto Supremo que cierra el proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. Hasta el momento, se han reunido dos veces con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) sin mayores resultados.

Si bien se instaló una mesa técnica el último martes 1 de julio en la sede del Minem, aún no existen respuestas concretas a la plataforma de lucha de los mineros artesanales. Según indicó Máximo Franco Bequer, presidente de este gremio, no permitirán la exclusión de miles de operadores en proceso de formalización y anuncian que radicalizarán sus acciones en las calles.

"El proceso de formalización debe terminar el 31 de diciembre. Pero, ¿qué han hecho? Nos han limitado y ante ello, lo que estamos pidiendo es que todos pasen. Los que están vigentes, los suspendidos y todos. Nos han dicho que lo están analizando y que hoy al mediodía debe resolverse. Ya no vamos a renegociar con personas que tienen los oídos sordos. Lo que queremos es que ningún minero sea excluido", exclamó Bequer tras la reunión con el viceministro de Minas, Ronald Ibarra, y su equipo técnico.

Para el dirigente de la Confemin, el Decreto Supremo 012-2025-EM deja afuera a los mineros que tienen el registro suspendido por más de un año al 30 de junio del 2025. De igual forma, sostiene que se reducen los plazos para el levantamiento de esta suspensión que contemplaba el reglamento de la ley que establecía la ampliación del Reinfo. En dicho dispositivo, se fijaban 45 días para este propósito (3 de julio), lo cual contradice al dispositivo emitido el último domingo 29 de junio.

Si el gobierno accede a sus demandas expuestas en las reuniones que han sostenido en la sede del Minem, levantarán su medida de protesta. Por lo pronto siguen acampando frente al Congreso a la espera de una respuesta. En esa línea, Jorge Noblecilla, abogado de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (Amape), gremio adscrito a Confemin, declaró a este medio que existe poca voluntad política por parte del Ejecutivo para arribar a acuerdos.

Además, refiere que otros puntos de la plataforma de lucha incluyen la exigencia al Congreso para aprobar la nueva Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape) y la iniciativa legislativa de reversión de concesiones mineras ociosas a los mineros productivos, así como la remoción de tres funcionarios del ministerio.

Minem responde a mineros artesanales

En una entrevista a Canal N, el ministro Jorge Montero se pronunció respecto a las reuniones que ha tenido con organizaciones como la Confemin. Según indicó, el Poder Ejecutivo no tiene la intención de llegar a un acuerdo indebido que favorezca a la minería ilegal. Por el contrario, aseguró que viene dialogando con miembros de la pequeña minería que están habilitados en el registro de formalización.

"Se les ha explicado de que el Decreto Supremo no puede ser modificado, que se va a sostener. Lo que queremos es impulsar a la mayor cantidad posible de titulares de registros vigentes en condiciones de formalizarse, pero que sea gente que esté trabajando e interesados en hacer la actividad minera desde la formalidad. No podemos entender cómo un titular de un registro puede pasar 2 años, 3 años, 4 años y no pone su documentación al día”, explicó el titular del Minem.

Precisamente, una comitiva de la Confemin encabezada por Máximo Franco Bequer, junto a los congresistas Segundo Quiroz y Segundo Montalvo, ingresaron a la sede de San Borja el lunes 30 de junio a las a las 6:19 p. m. Entre los delegados del gremio figura Jorge De Lama, exasesor de Alejandro Muñante de Renovación Popular y trabajador de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

También, participó Martín Hernández, asesor principal de la congresista Martha Moyano y Raúl Noblecilla, abogado de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (Amape), gremio adscrito a Confemin. El propósito de esta reunión era hacerle saber a Montero el rechazo de los mineros artesanales al reglamento de la ley que amplía el Reinfo, así como al Decreto Supremo que establece el cierre del proceso de formalización minera.

Un día después, se constituyó la mesa técnica entre el Minem y Confemin a la que referimos al inicio de la nota. A esta reunión asistieron Bequer, Jorge De Lama y Magno Palomino en representación del gremio, mientras que, por el ministerio, participaron el recientemente designado viceministro de Minas, Ronald Ibarra y su equipo de asesores.

"Ha sido un paseo. Las condiciones que ha establecido el Minem no son otra cosa que ir "matando" a los mineros artesanales. Hasta el 31 de diciembre, van a llegar así, bajo un acta de defunción. Nosotros insistimos en nuestra plataforma de lucha: la derogatoria del decreto que cierra el proceso de formalización minera, la aprobación de la Ley Mape y la reversión de las concesiones mineras ociosas", anotó Noblecilla.