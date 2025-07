Trabajadores del sector público recibirán aumento de sueldo y un bono de S/100 en 2026 tras concretar convenio colectivo

Por cuarto año consecutivo, el Poder Ejecutivo y cinco centrales sindicales del sector público firmaron el Convenio Colectivo Centralizado 2025-2026, en el cual se lograron mejoras salariales para alrededor de 600.000 trabajadores del Estado.

El costo fiscal de este acuerdo colectivo bordearía los S/970 millones 200.000, monto que supera todos los espacios fiscales anteriores, bajo el aval del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

PUEDES VER: Congreso insiste en ley para que el Banco de la Nación compre oro de la minería informal

De acuerdo con el acta suscrita este último lunes 30 de junio, el Gobierno se comprometió a otorgar un bono excepcional de S/100 para los trabajadores estatales bajo los regímenes del Decreto Legislativo N° 276, N° 728, N° 1057, ley de servicio civil (Ley N° 30057), carrera especial pública penitenciaria (Ley N° 29709) y servicio diplomático (Ley N° 28091), de las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales.

El referido bono no tiene carácter remunerativo, no está afecto a cargas sociales, no es de naturaleza pensionable, y no forma parte del cálculo de beneficios laborales. El trámite para el pago del bono se iniciará en el mes de diciembre de 2025. En el caso de las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, el personal beneficiario debe cumplir de manera conjunta los siguientes requisitos:

Encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economia y Finanzas al 30 de junio de 2025

Contar con vinculo laboral a la fecha de pago del bono excepcional.

Aumento salarial a trabajadores estatales

Otro acuerdo importante al que llegaron los trabajadores del sector público con el Gobierno es sobre el incremento en las remuneraciones de los casi 600.000 estatales. De esta manera, se acordó un aumento salarial mensual permanente de S/100.

Este incremento sí estará afecto a cargas sociales, es de naturaleza pensionable, tiene carácter remunerativo y forma parte de la base de cálculo de los beneficios laborales. Además, se precisa que el ingreso mensual total de cada servidor beneficiario no debe superar el monto de S/15.600.

Incremento salarial a trabajadores del sector público. Fuente: La República

Régimen Laboral Incremento mensual desde el 1 de enero de 2026 (S/) Decreto Legislativo N° 1057 100 Ley N° 29709, carrera especial pública penitenciaria 100 Decreto Legislativo N° 728 53 Ley N° 30057, Ley del servicio civil 53 Ley N° 28091, servicio diplomático 0

"Este convenio, fruto de la lucha de los trabajadores, garantiza incrementos remunerativos, bonos excepcionales y mejoras en beneficios laborales para miles de trabajadores públicos en los tres niveles de gobierno. Destacamos la incorporación del Beneficio Extraordinario Transitorio al monto único consolidado y la implementación de la compensación por tiempo de servicios para trabajadores CAS, como avances fundamentales para dignificar el trabajo estatal", expresó la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales (CGTP).

CTS para trabajadores CAS

El Estado y los sindicatos acordaron que los trabajadores contratados bajo el régimen CAS (Decreto Legislativo N° 1057) recibirán una Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) al finalizar su contrato. Este beneficio será equivalente al 14% de su sueldo por cada año trabajado o por cada período mayor a seis meses. Si bien esperaban un aumento del 100% de la CTS, eso no impide que el próximo año impulsen la solicitud para aumentar este porcentaje hacia el 100%.

Para que esto se haga realidad, el Poder Ejecutivo deberá presentar una propuesta de ley que incluya este derecho dentro de los 60 días hábiles desde la firma del convenio. La CTS se aplicará a partir del 1 de enero de 2026.

Para implementar este beneficio, se asigna un presupuesto de hasta S/77 millones 828.740. Con este y los demás acuerdos firmados, se da por concluida la negociación colectiva centralizada para el periodo 2025-2026 con las cinco centrales sindicales participantes: CITE, UNASSE, CTE-PERÚ, CONASEP y CUT.