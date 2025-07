Gratificación 2025: ¿cuándo me toca recibir mi pago extra por Fiestas Patrias en Perú?

Cada año en Perú hay dos bonos para los trabajadores formales, en julio y en diciembre se hacen los depósitos de la gratificación. Y es en este mes de julio, por Fiestas Patrias, que se realizará el primer pago a quienes pertenezcan a planilla ya sea en el sector público o privado. El ingreso adicional es lo que corresponde a la primera mitad del año.

Las personas que se encuentren laborando formalmente serán beneficiadas, pero dependiendo del tiempo que lleven dentro de la empresa es que el monto variará. Quienes lleven trabajando menos de 30 días, no serán acreedores de la gratificación por Fiestas Patrias.

¿Cuándo me tocaría recibir mi gratificación por Fiestas Patrias 2025?

Según la Ley 27735, la gratificación de julio debe de depositarse hasta el 15, esto significa que el pago, a base de un sueldo completo, comprenderá desde los meses de enero hasta junio. Los empleadores que no realicen el depósito a tiempo igual están obligados a hacerlo además de recibir fuertes multas.

La ley informa que en el caso de no haber trabajado el semestre completo, se calculará lo recibido en el tiempo que han permanecido en su centro de labores. Si han laborado menos de un mes, no recibirán gratificación o alguna remuneración.

¿Cómo calcular cuánto me toca recibir de gratificación?

Para realizar el cálculo completo de cuánto tocaría recibir de gratificación hay que identificar lo que se recibe netamente del sueldo sin descuentos por pertenecer a planilla. En el cálculo no se contemplan pagos de remuneración como utilidades, alimentación brindada por la empresa, entre otros. Además, no sufriría descuentos, al contrario, si el trabajador tiene seguro EsSalud le corresponde un 9% adicional en la gratificación, si tiene EPS, el adicional será del 6.75%.

Para saber cuánto estarías recibiendo puedes seguir la siguiente fórmula:

Sumar los ingresos brutos de los meses trabajados sin considerar los descuentos.

Dividir la suma entre 6.

El resultado sumarle el porcentaje que corresponde al seguro (9% de EsSalud o 6.75% de EPS).

Por ejemplo, si tu sueldo bruto es de S/1.500, has trabajado por 6 meses y estás asegurado en EsSalud, el resultado se basaría en 1500 x 6 / 6 + 9%, el total sería de S/1.635. En caso de que no puedas realizar el calculo, en Grupo La República tenemos una plataforma que te permite realizar el cálculo automáticamente.

Ingresa aquí a la CALCULADORA DE GRATIFICACIÓN

¿Qué trabajadores no recibirán gratificación este julio 2025?

Los trabajadores que no recibirán gratificación, además de quienes no tengan ni un mes en su centro de labores, serán quienes cobren bajo la Remuneración Integral Anual (RIA). Este es un acuerdo previo entre empleado y empleador que establece cuál será su pago y sus beneficios laborales en un solo depósito anual. Es así que en esta remuneración se tiene en cuenta gratificaciones, CTS, vacaciones y más.

Los practicantes tampoco recibirán este beneficio ya que su contrato tiene otras cláusulas con diferentes regímenes laborales. A pesar de que reciben un sueldo, este dinero es considerado como una compensación por sus servicios dentro de la empresa durante el periodo de sus prácticas.

Los trabajadores de las microempresas, según el régimen laboral establecido por la Ley 28015, no recibirán el pago correspondiente a julio. Las Mype ofrecen una compensación, pero no gratificaciones, CTS o utilidades. En cambio, las pequeñas y medianas empresas sí están obligadas a proceder con el bono. Por otro lado, los trabajadores independientes no reciben la bonificación ya que, según el Código Civil son considerados como locación de servicios.

