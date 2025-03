En el Perú, los feriados representan una oportunidad para que trabajadores y ciudadanos puedan tomar un descanso en sus jornadas laborales y participar en diversas actividades personales o familiares. En 2025, el calendario oficial establece un total de 16 días feriados, siendo beneficioso en la planificación de actividades económicas y sociales en el país.

Además de estos días de descanso obligatorios, se han planteado iniciativas en el Congreso que buscan modificar la cantidad de feriados. Al mismo tiempo, sectores empresariales han propuesto reducir algunos feriados con el argumento de mejorar la productividad nacional. A continuación, se detallan los feriados programados para 2025 que caen entre semana y las posibles modificaciones que podrían aprobarse.

Lista de feriados 2025 que caen entre semana en el Perú

De acuerdo con el calendario oficial publicado en el diario Oficial El Peruano, 10 de los 16 feriados de 2025 no coinciden con sábados o domingos. Entre ellos, figuran fechas conmemorativas como el Día del Trabajo (jueves 1 de mayo), las Fiestas Patrias (lunes 28 y martes 29 de julio) y la Navidad (jueves 25 de diciembre). Otras fechas clave incluyen el Viernes Santo (18 de abril) y la Batalla de Ayacucho (martes 9 de diciembre).

Estos feriados ofrecen la posibilidad de generar descansos prolongados, especialmente cuando se combinan con días no laborables adicionales. La planificación anticipada de estas fechas permite a ciudadanos y empresas organizar mejor sus actividades durante el año.

Gobierno todavía no oficializa días no laborables en el país: ¿por qué?

A pesar de que el Gobierno no ha dictado ni oficializado los días no laborables en el país, en el Congreso se han presentado propuestas para establecer estos días adicionales en 2025, con el objetivo de fomentar el turismo y permitir períodos de descanso extendidos.

Otros días que podrían sumarse como no laborables serían el lunes 21 y martes 22 de julio, en torno al feriado del miércoles 23 de julio, y el lunes 6 y martes 7 de octubre, previos al feriado del miércoles 8 de octubre. Cabe resaltar que, hasta la fecha, el Gobierno no ha establecido ni oficializado los días no laborables para el sector público.

Propuestas en el Congreso: ¿se reducirán o cambiarán feriados este año?

Por otro lado, algunos parlamentarios han planteado la posibilidad de eliminar ciertos feriados nacionales con el fin de impulsar la productividad. Entre los días en evaluación se encuentran el 7 de junio (Batalla de Arica y Día de la Bandera), el 23 de julio (Día de la Fuerza Aérea del Perú) y el 6 de agosto (Batalla de Junín).