Perú se alista para este primer feriado largo del año 2025: trabajadores del sector público y privado podrán disfrutarlo

En Perú, los feriados y días no laborables son planificados y esperados con gran anticipación por la población, ya que representan una oportunidad para descansar y alejarse de la rutina laboral. En este sentido, con el inicio de un nuevo año, tanto los trabajadores del sector público como del privado permanecen atentos para confirmar las fechas en las que podrán disfrutar de estos días de descanso durante el 2025.

Por este motivo, es importante conocer sobre qué días dentro del calendario pueden convertirse en tiempos libres para que puedan hacer planes previos y disfrutar de momentos junto a la familia, amigos y seres queridos. En esta nota, conocerás todos los detalles del primer feriado largo en Perú.

¿Cuándo inicia el primer feriado largo del Perú este 2025?

Con la llegada de un nuevo año, el calendario oficial de feriados para el 2025 se renueva, brindando la oportunidad de planificar y disfrutar de merecidos descansos. En este contexto, se vislumbra con entusiasmo el próximo feriado largo en el Perú, que promete ser un respiro muy esperado por todos. El tan ansiado feriado se extenderá desde el jueves 17 de abril, fecha señalada como feriado nacional, hasta el viernes 18 del mismo mes, día también declarado como feriado. Esta doble jornada de descanso permitirá a la población disfrutar de un merecido tiempo libre y desconexión total de las responsabilidades diarias.

Pero las buenas noticias no terminan ahí, ya que se suma el sábado 19 y el domingo 20, días habituales de descanso para los trabajadores del sector público y privado. Esta extensión del feriado brinda la oportunidad perfecta para relajarse, compartir momentos especiales en familia o amigos, o realizar actividades recreativas que permitan renovar energías y disfrutar al máximo de este merecido descanso.

Primer feriado largo en Perú será por Semana Santa 2025

En el contexto de la Semana Santa, estas fechas marcadas como feriadas en el calendario oficial del Gobierno se dan cada año. Es tradición en el Perú, al igual que en muchos países cristianos, conmemorar en estas fechas la vida de Jesús en la Tierra. Por lo tanto, el jueves 17 y viernes 18 de abril, respectivamente, son denominadas como fechas santas.

En estas fechas, se celebra la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, eventos centrales en la fe cristiana. Durante la Semana Santa, se realizan diversas actividades religiosas y culturales, como procesiones, representaciones teatrales de la Pasión, y momentos de reflexión y oración en las iglesias.

Feriado largo en Perú 2025: trabajadores podrán descansar

Durante este primer feriado largo que se forma debido a los feriados del jueves 17 y viernes 18 de abril, podrán descansar los trabajadores del sector público como del sector privado. Es importante recordar que las fechas marcadas como feriadas indican un descanso obligatorio. Sin embargo, para el sábado 19 y domingo 20, días posteriores a los feriados, podrán descansar de forma opcional el personal que así lo requieran.

Vale destacar que en el ámbito del sector privado, los días no laborables (diferenciarse de los feriados) no son de carácter obligatorio. Las empresas tienen la opción de adoptarlos a través de convenios entre empleadores y empleados. En caso de no alcanzar un acuerdo, el empleador posee la autoridad para determinar cómo se recuperarán las horas no laboradas. ¡A disfrutar de los feriados en Perú!

