Fecha de semana santa 2025 en Perú: ¿qué días son feriados por la festividad religiosa?

La Semana Santa es una conmemoración cristiana que recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Se celebra desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, con diversas actividades litúrgicas en distintos países. Además, en muchas naciones, estos días son feriados, lo que fomenta reuniones familiares y la práctica de tradiciones religiosas.

En ese sentido, surge la pregunta: ¿qué días son feriados por esta festividad? Al respecto, en la siguiente nota conocerás los feriados de Semana Santa en Perú para el 2025, así como las actividades tradicionales y la forma en que se celebran en el país.

PUEDES VER: Confirman que estos regímenes del sector público recibirán dos remuneraciones económicas este 2025

¿Cuáles son los feriados de Semana Santa 2025 en Perú?

En 2025, la Semana Santa contará con dos feriados nacionales: el Jueves Santo (17 de abril) y el Viernes Santo (18 de abril). De acuerdo con la normativa vigente, estos días son de descanso obligatorio y remunerado para todos los trabajadores, salvo en casos donde la labor sea imprescindible. Si un empleado trabaja en estas fechas sin recibir un descanso compensatorio, deberá recibir una remuneración adicional.

En cuanto al sector público, el Gobierno podría establecer días no laborables adicionales, extendiendo el descanso hasta el domingo 20 de abril. Para los trabajadores del sector privado, la decisión dependerá de cada empleador, quien deberá definir si otorga el beneficio y cómo se recuperarán las horas no trabajadas. Hasta el momento, no se ha emitido un decreto con días no laborables para el sector público, por lo que las actividades programadas se llevarán a cabo con normalidad.

Semana Santa en Perú: ¿cómo se celebran las tradiciones?

En distintas ciudades del Perú, la Semana Santa se vive con una combinación de eventos religiosos y manifestaciones culturales. Entre las celebraciones más emblemáticas destacan las festividades en Ayacucho, donde se llevan a cabo múltiples actos litúrgicos, y la procesión del Señor de los Temblores en Cusco.

Adicionalmente, es tradición que el Jueves Santo los fieles recorran siete iglesias, mientras que el Viernes Santo se representa el Vía Crucis. Finalmente, la Semana Santa culmina con las misas de resurrección el Domingo de Pascua, marcando el cierre de estas importantes celebraciones.

Feriados en Perú 2025

Los feriados oficiales en Perú para el año 2025 son los siguientes:

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

Año Nuevo 17 de abril (jueves): Jueves Santo

Jueves Santo 18 de abril (viernes): Viernes Santo

Viernes Santo 1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

Día del Trabajo 7 de junio (sábado): Batalla de Arica y Día de la Bandera

Batalla de Arica y Día de la Bandera 29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo 23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú

Día de la Fuerza Aérea del Perú 28 de julio (lunes): Día de la Independencia

Día de la Independencia 29 de julio (martes): Celebración del Día de la Independencia

Celebración del Día de la Independencia 6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín

Batalla de Junín 30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos

Combate de Angamos 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho

Batalla de Ayacucho 25 de diciembre (jueves): Navidad

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.