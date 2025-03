¿El 8 de marzo es feriado por el Día de la Mujer en Perú? Esto dice El Peruano sobre los días libres en el 2025

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que tiene sus raíces en las luchas de las trabajadoras textiles de Nueva York en 1857, quienes se manifestaron en busca de mejores condiciones laborales. Este evento marcó un hito en la historia del movimiento obrero femenino y llevó a la creación del primer sindicato de mujeres en 1859.

Posteriormente, en 1908, la tragedia en la fábrica Cotton Textile Factory, donde 129 mujeres perdieron la vida debido a un incendio, impulsó la propuesta de establecer una jornada dedicada a reivindicar los derechos laborales y el sufragio femenino. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se planteó la necesidad de instaurar un día para demandar estos derechos.

Como resultado, en 1911, países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza celebraron por primera vez el Día de la Mujer, organizando manifestaciones que exigían igualdad política y laboral. Años más tarde, en 1917, las mujeres rusas protagonizaron una huelga bajo el lema "pan y paz", que contribuyó a la abdicación del zar Nicolás II y a la obtención del derecho al voto.

Finalmente, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas oficializó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, reconociendo su lucha por la igualdad de género a nivel mundial. Pero, la gran pregunta es: ¿el 8 de marzo es feriado por el Día de la Mujer en Perú? Sobre ello, El Peruano ha informado cuáles son los días libres establecidos para el 2025.

Día de la Mujer en Perú: ¿el 8 de marzo es feriado?

Al respecto, el diario El Peruano detalló que el 8 de marzo no es considerado feriado oficial en el país. Esta fecha, de gran relevancia para las mujeres peruanas y de todo el mundo, no está incluida en la lista de días festivos establecidos por el Estado para el 2025. No obstante, durante esta conmemoración se organizan diversos eventos y actividades a nivel nacional con el propósito de reflexionar sobre los derechos de la mujer y su rol en la sociedad.

Feriados este 2025 en el Perú: revisa el calendario oficial

Según el calendario oficial para el 2025, el país contará con 16 feriados nacionales. Estas fechas abarcan tanto festividades religiosas como acontecimientos cívicos de gran importancia. A continuación, se presenta la lista completa de los días declarados como no laborables a nivel nacional.

Enero

Miércoles 1: Año Nuevo

Febrero y Marzo

No hay feriados oficiales

Abril

Jueves 17: Jueves Santo

Viernes 18: Viernes Santo

Mayo

Jueves 1: Día del Trabajo

Junio

Sábado 7: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Domingo 29: San Pedro y San Pablo

Julio

Miércoles 23: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Lunes 28: Fiestas Patrias

Martes 29: Fiestas Patrias

Agosto

Miércoles 6: Batalla de Junín

Sábado 30: Santa Rosa de Lima

Setiembre

Sin feriados oficiales

Octubre

Miércoles 8: Combate de Angamos

Noviembre

Sábado 1: Día de Todos los Santos

Diciembre

Lunes 8: Inmaculada Concepción

Martes 9: Batalla de Ayacucho

Jueves 25: Navidad

Feriados largos en 2025

Para el próximo año, Perú tendrá tres fines de semana largos confirmados, ideales para descansar o planificar viajes:

Semana Santa en abril

Fiestas Patrias en julio

Día de la Virgen Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho en diciembre

Además, el Gobierno podría anunciar feriados puente con fines turísticos a inicios de 2025, lo que ampliaría las opciones de descanso y viajes dentro del país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.