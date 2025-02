El servicio AeroDirecto se perfila como una alternativa, según la ATU, de transporte público hacia el Aeropuerto Jorge Chávez, permitiendo a los pasajeros trasladarse desde distintos puntos de Lima y Callao hasta el nuevo terminal aéreo. Este sistema busca ofrecer una opción accesible y moderna para viajeros y trabajadores del aeropuerto.

Si bien el servicio está diseñado para facilitar la movilidad de los pasajeros, existen restricciones respecto al tipo de equipaje permitido. De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), los usuarios podrán llevar mochilas y maletas de mano, pero no equipaje de gran tamaño que supere los 20 kg.

Características del servicio AeroDirecto y equipamiento de los buses al Aeropuerto Jorge Chávez

Los buses de AeroDirecto cuentan con especificaciones diseñadas para mejorar la experiencia de los pasajeros. Estos vehículos, que operarán en cinco rutas distintas, tendrán un aforo de aproximadamente 45 a 50 personas y estarán equipados con conexión wifi y cargadores para dispositivos móviles.

Además, los buses estarán pintados en colores blanco, rojo y azul para facilitar su identificación. Funcionarán con gas natural vehicular (GNV) o electricidad, garantizando mejores operaciones. También estarán dotados de cámaras de seguridad internas y sistemas de información que anunciarán las paradas a lo largo del recorrido.

Restricciones de equipaje y normas para los pasajeros en AeroDirecto

La ATU ha señalado que el servicio no está diseñado para el traslado de equipaje voluminoso. Los pasajeros podrán llevar maletas tipo carry on, similares a las permitidas en la cabina de los aviones, pero no se aceptarán maletas grandes ni equipaje superior a 20 kg. La recomendación para quienes necesiten transportar mayores volúmenes es utilizar taxis o servicios de transporte especializados.

Asimismo, los usuarios deberán seguir las normas establecidas para el uso del servicio. No se permitirá el acceso a personas en estado de ebriedad ni a quienes generen alteraciones en el orden público. El pago del pasaje será electrónico o digital, evitando el uso de dinero en efectivo.

Horarios, rutas y tarifas del nuevo transporte AeroDirecto hacia el Aeropuerto Jorge Chávez

El servicio AeroDirecto operará todos los días de la semana en un horario extendido, desde las 5.30 a. m. hasta las 10.00 p. m. Tendrá cinco rutas principales que conectarán distintas zonas de Lima y Callao con el Aeropuerto Jorge Chávez, con un total de 57 paraderos estratégicos.

Las tarifas del servicio variarán entre S/1,20 y S/5, dependiendo del tramo recorrido. Se espera que este sistema de transporte ayude a mejorar la conectividad con el aeropuerto.

