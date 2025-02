La emigración de peruanos ha alcanzado cifras preocupantes y podría marcar un nuevo máximo histórico con la data oficial que se tenga al cierre del 2024. Solo hasta la primera mitad del año pasado, más de 184.000 compatriotas que partieron al exterior en 2023 acumularon al menos un año sin retornar al país, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En diálogo con La República, Daniel Najarro, analista de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), indicó que esta cifra podría duplicarse (368.000) al cierre de año y superar el historial de registros previos, lo que confirmará una preocupante fuga de talento y fuerza laboral.

Los principales motivos, señala, son la falta de oportunidades laborales, el aumento de la inseguridad y la incertidumbre económica producto del “deterioro de la confianza en el desarrollo económico y social del país”.

Antes del covid-19, cuando el país lograba reducir la pobreza, había un disminución constante de peruanos que abandonaban el país (promedio de 100.000).

“Sin embargo, tras la pandemia y con la ausencia de respuestas eficientes de los Gobiernos a la inseguridad, inestabilidad y un insuficiente crecimiento económico, se visualizó la tendencia al alza de connacionales emigrantes”, explicó. En el 2022 se registró un pico de 279.000.

Según Ipsos, si tuviera la posibilidad, el 57% de los compatriotas emigraría. “La búsqueda de mejores condiciones de vida es la razón principal, seguida por el deseo de escapar de la creciente ola de inseguridad”, afianzó.

Éxodo de profesionales

La pérdida de capital humano afecta gravemente el desarrollo económico del Perú. Entre 2020 y 2023, más de 554.000 fueron trabajadores altamente capacitados como administradores, ingenieros, técnicos y docentes. En el mismo periodo, más de 127.000 estudiantes dejaron el país.

A diferencia de la migración de los años 80 y 90, los peruanos que se van no escapan obligados. Según el profesor de Historia Económica de la Universidad del Pacífico (UP) José Cabrejos, “es una elección impulsada por la búsqueda de una mejor calidad de vida y la desilusión con un país que no ofrece oportunidades”.

Fisuras en la oferta laboral