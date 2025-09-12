HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     
Fútbol Peruano

Renzo Garcés lanza contundente respuesta tras ratificársele sanción por insultar al árbitro: "Es imposible que yo diga lisuras"

El defensor de Alianza Lima rompió su silencio para expresar su molestia con la confirmación de su castigo, puesto que mancha su reputación como persona y futbolista.

Renzo Garcés fue titular en el Alianza Lima vs Universitario. Foto: composición LR/difusión
Renzo Garcés fue titular en el Alianza Lima vs Universitario. Foto: composición LR/difusión

Este viernes 12 de setiembre, el Tribunal de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol confirmó los castigos para Alianza Lima y Universitario tras los incidentes del clásico. Ambos conjuntos habían apelado las sanciones, pero el órgano de la FPF los ratificó y, por ende, Rodrigo Ureña, Carlos Zambrano, Néstor Gorosito y Renzo Garcés tendrán que cumplir con sus fechas de penalización. Justamente, este último rompió su silencio para expresar su molestia con esta decisión.

Como se recuerda, el popular 'Charapa' fue castigado luego de que el árbitro del encuentro, Jordi Espinosa, relató en su informe que lo insultó. No obstante, por medio de un extenso comunicado, Garcés aseguró que nunca ofendió al juez, puesto que no corresponde a sus valores y principios.

PUEDES VER: Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

lr.pe

Renzo Garcés se pronuncia tras ratificación de su sanción

"En el momento que se hizo público el informe arbitral y luego de la decisión de la Comisión de Disciplina, elegí no hacer comentarios al respecto, ni dar algún tipo descargo. Manteniéndome al margen en un acto de discreción", señaló en un principio mediante su cuenta de Instagram.

Posteriormente, negó todo hecho que se le imputa. "Hoy, tras la ratificación de la sanción por el Tribunal de Apelaciones de la FPF es importante para mí poder expresarme y negar tajantemente que en algún momento insulté al árbitro", enfatizó.

"Si bien soy respetuoso de las decisiones que se tomen, me encuentro inconforme con el fallo que afecta mi reputación. Mis principios, mis valores y mis creencias no van de acuerdo a lo que indican que dije. Los que me conocen saben que así esté molesto o frustrado es imposible que yo diga lisuras", añadió.

Finalmente, agradeció a Alianza Lima por su apoyo. "Agradezco a todos por su respaldo, sobre todo al club que confía en mí y me defendió en la instancia correspondiente", concluyó.

Comunicado de Renzo Garcés. Foto: Instagram.

Comunicado de Renzo Garcés. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad donde aparece 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: Es enemigo

lr.pe

¿Cuáles fueron los castigos a Alianza Lima y Universitario?

A continuación, conoce quiénes fueron los castigados por cada equipo y por cuántas fechas quedaron inhabilitados.

Universitario

  • Rodrigo Ureña - 6 jornadas

Alianza Lima

  • Néstor Gorosito - 6 jornadas
  • Renzo Garcés - 4 jornadas
  • Carlos Zambrano - 2 jornadas
  • Héctor Ordóñez - 2 jornadas
Notas relacionadas
Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad donde aparece 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad donde aparece 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

LEER MÁS
Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

LEER MÁS
Universitario contra Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV del clásico por la Liga Femenina 2025

Universitario contra Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV del clásico por la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

LEER MÁS
Canal confirmado Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal confirmado Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Sporting Cristal va al Cusco en busca del liderato: fecha y hora del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura

Sporting Cristal va al Cusco en busca del liderato: fecha y hora del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura

LEER MÁS
‘Puma’ Carranza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: "Te voy a pegar afuera"

‘Puma’ Carranza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: "Te voy a pegar afuera"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Fútbol Peruano

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Carlos Bustos recuerda bajas expectativas cuando llegó a Alianza Lima: "Era Liga 2 o una mínima posibilidad de Liga 1"

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: así marchan los equipos a puertas de la fecha 8 del Torneo Clausura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota