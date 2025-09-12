Este viernes 12 de setiembre, el Tribunal de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol confirmó los castigos para Alianza Lima y Universitario tras los incidentes del clásico. Ambos conjuntos habían apelado las sanciones, pero el órgano de la FPF los ratificó y, por ende, Rodrigo Ureña, Carlos Zambrano, Néstor Gorosito y Renzo Garcés tendrán que cumplir con sus fechas de penalización. Justamente, este último rompió su silencio para expresar su molestia con esta decisión.

Como se recuerda, el popular 'Charapa' fue castigado luego de que el árbitro del encuentro, Jordi Espinosa, relató en su informe que lo insultó. No obstante, por medio de un extenso comunicado, Garcés aseguró que nunca ofendió al juez, puesto que no corresponde a sus valores y principios.

Renzo Garcés se pronuncia tras ratificación de su sanción

"En el momento que se hizo público el informe arbitral y luego de la decisión de la Comisión de Disciplina, elegí no hacer comentarios al respecto, ni dar algún tipo descargo. Manteniéndome al margen en un acto de discreción", señaló en un principio mediante su cuenta de Instagram.

Posteriormente, negó todo hecho que se le imputa. "Hoy, tras la ratificación de la sanción por el Tribunal de Apelaciones de la FPF es importante para mí poder expresarme y negar tajantemente que en algún momento insulté al árbitro", enfatizó.

"Si bien soy respetuoso de las decisiones que se tomen, me encuentro inconforme con el fallo que afecta mi reputación. Mis principios, mis valores y mis creencias no van de acuerdo a lo que indican que dije. Los que me conocen saben que así esté molesto o frustrado es imposible que yo diga lisuras", añadió.

Finalmente, agradeció a Alianza Lima por su apoyo. "Agradezco a todos por su respaldo, sobre todo al club que confía en mí y me defendió en la instancia correspondiente", concluyó.

Comunicado de Renzo Garcés. Foto: Instagram.

¿Cuáles fueron los castigos a Alianza Lima y Universitario?

A continuación, conoce quiénes fueron los castigados por cada equipo y por cuántas fechas quedaron inhabilitados.

Universitario

Rodrigo Ureña - 6 jornadas

Alianza Lima