Alianza Lima buscará seguir por la senda del triunfo ante ADT en el estadio de Matute

Luego del triunfo ante la Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final ida de la Copa Sudamericana, Alianza Lima se enfoca de nuevo en el Torneo Clausura, donde ha ido recuperando terreno y hoy buscará sumar tres puntos más ante ADT en el estadio de Matute por la jornada 6 (8:00 p.m.).

El gran ausente para este compromiso es Paolo Guerrero, quien estará fuera de las canchas por unas tres o cuatro semanas. Se perderá el partido de vuelta ante los ecuatorianos y el superclásico del fútbol peruano ante Universitario el próximo domingo 24 de agosto en el estadio Monumental.

Su reemplazante para esta noche en el distrito de La Victoria sería Hernán Barcos. El “Pirata” sabe que la unión del grupo será clave para sumar un nuevo triunfo ante su público.

“Tratar de buscar la victoria. Jugamos en casa, con nuestra gente. Necesitamos también los puntos, así que vamos a ir a buscar la victoria, así como lo hicimos el miércoles. Tenemos que estar unidos. Sabemos que estando unidos adentro y afuera somos fuertes y esperemos seguir construyendo cosas juntos”, declaró en la previa el atacante argentino.

En ataque el DT Néstor Gorosito apostará por Gaspar Gentile y Alan Cantero, este último de gran partido ante la Católica y autor de los dos goles del triunfo. El resto del equipo sería con: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui y Pablo Ceppelini.

Los tarmeños, por su parte, buscarán dar el batacazo. En su última presentación en casa derrotaron 1-0 a Sport Huancayo con tanto de Joao Rojas. Carlos Cabellos no será considerado por expulsión.