En un acto de acercamiento para conocer al sumo pontífice, hinchas de Alianza Lima le obsequiaron una camiseta personalizada al Papa León XIV. Por ello, para cumplir el tan anhelado deseo, una de las tiendas afiliadas al cuadro victoriano decidió enviar una indumentaria personalizada desde la capital peruana.

La Tienda 1901, encargada de vender productos relacionados a Alianza Lima, confeccionó una camiseta especial para Robert Prevost Martínez, conocido en el mundo pontífice como el Papa León XIV.

Tienda 1901 se pronunció sobre el envío de la camiseta personalizada al Papa León XIV.

El gesto de la Tienda 1901 al Papa León XIV y la respuesta desde el Vaticano

Ante la incertidumbre de saber si le llegó el regalo en la Santa Sede, el emprendimiento de ropa se manifestó al respecto: "Hace un par de meses le enviamos al Papa León XIV. Hoy recibimos, con mucha alegría, una respuesta de nuestro Santo Padre, confirmando que recibió la gloriosa 'blanquiazul'. Compartimos la carta recibida con toda la familia 'blanquiazul'. Arriba Alianza", decía en el mensaje difundido en sus redes sociales, donde se observa la imagen de la camiseta y una foto oficial del nuevo líder de la Iglesia Católica.

Seguidamente, en respuesta al obsequio, la asesoría a nombre de Prevost Martínez dejó una misiva en señal de agradecimiento: "El Papa León XIV ha recibido un obsequio y agradece este gesto de cercanía afectuosa, a la vez que imparte, de corazón, la Bendición Apostólica, que extiende complacido", decía en la carta.

La carta del Vaticano en respuesta al noble gesto de la Tienda 1901. Foto Tienda 1901

El supuesto hinchaje del Papa León por Alianza Lima

Los rumores y las teorías sobre el supuesto hinchaje del Papa León XIV por Alianza Lima fueron objeto de muchos comentarios y debates entre periodistas y aficionados del fútbol peruano. La supuesta inclinación de Robert Prevost Martínez por el combinado 'blanquiazul' nunca fue confirmada, ya que personas cercanas al sumo pontífice, cuando se encontraba ejerciendo sus votos religiosos en Chiclayo, comentaron que el Juan Aurich era el club al que el Papa tenía mayor afinidad.

En el día de su nombramiento como nuevo Papa, el equipo 'íntimo' publicó un comunicado en su cuenta de X saludando al flamante sumo pontífice en aquel entonces: "¡Del pueblo para el mundo! Uno en la fe, otro en el fútbol, pero unidos por el corazón. ¡Oremos por nuestro León XIV!", se veía en el post.