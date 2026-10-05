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Jorge Jesus no se niega al regreso de Cristiano Ronaldo a Portugal, pero aclara: “No le pido disculpas a nadie”

Luego de sumar su cuarto triunfo consecutivo en la Nations League, el entrenador de la selección de Portugal fue claro al mencionar que Cristiano puede regresar "cuando quiera".

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia de Portugal. Foto: composición LR/AFP
Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia de Portugal. Foto: composición LR/AFP
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Jorge Jesus cumplió su palabra y se pronunció sobre lo acontecido con Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal. Luego de la victoria contra Noruega por la Nations League, el entrenador admitió su deseo de seguir contando con el goleador del Al Nassr de Arabia Saudita.

"No sé qué va a pasar, para mí todo está abierto. Tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera, ¿por qué no? Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por lo que a mí respecta, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? No lo sé, ya veremos, este partido acaba de terminar...", sostuvo en el inicio de su discurso.

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Jorge Jesús no se disculpará tras episodio con Cristiano Ronaldo

En ese sentido, el estratega habló sobre el final de CR7 en el conjunto luso: "Quiero que se quede. Él sabe que esto terminará, que no dura para siempre. Pero me gustaría que terminara en la selección nacional como él quiera. Él es quien decidirá. Así hablamos. En la primera convocatoria le dije: 'Te necesito'. Juegues o no juegues, te necesito. Y ahora es lo mismo".

Al ser consultado sobre si debería disculparse por la polémica desatada con el delantero, Jorge Jesus descartó esta opción y remarcó el origen del problema.

"No le pido disculpas a nadie. El problema que causó todo esto fue que el jugador estaba calentando. Culpo a la decisión y a lo sucedido. ¿Pero disculparme por qué? ¿A quién? Eso es mentira. ¿Disculparme por qué? ¿Cuál era el motivo para disculparme?", concluyó.

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¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre su salida de Portugal?

La conferencia de prensa que brindó el técnico de Portugal tras el primer triunfo ante Noruega fue determinante para la decisión de Cristiano Ronaldo. Ante lo acontecido, el veterano delantero de 41 años se expresó a través de sus redes sociales.

"A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", indicó.

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