Alianza Lima - Atlético Atenea: fecha, hora y canal del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 Los equipos de Alianza Lima y Atlético Atenea se enfrentarán en el Polideportivo Lucha Fuentes por la sexta jornada de la Liga Peruana de Vóley.

Inicia la fecha 6 en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 . Alianza Lima y Atlético Atenea se enfrentan en el último partido de la jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes. Las blanquiazules llegan a este encuentro tras vencer por 3-0 a Wanka, tras haber adelantado su duelo por su participación en el Mundial de Clubes de Vóley.

En cuanto a Atlético Atenea, cayó 3-1 ante Géminis en su partido más reciente por el campeonato. De los últimos cuatro enfrentamientos directos entre ambas escuadras, Alianza Lima ha ganado en todas las ocasiones, siendo el claro favorito para este cotejo.

¿Cuándo juega Alianza Lima - Atlético Atenea?

El partido entre Alianza Lima y Atlético Atenea, correspondiente a la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley, se disputará el domingo 22 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Alianza Lima - Atlético Atenea?

El encuentro entre Alianza Lima y Atlético Atenea iniciará a las 6.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

México: 5.30 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima - Atlético Atenea?

La cobertura del encuentro entre Alianza Lima y Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley irá a través de Latina (canal 2). Adicional a ello, este partido podrá verse vía streaming por la aplicación oficial del canal y a través de su página web.

Entradas del partido Alianza Lima - Atlético Atenea

La venta de las entradas para el duelo entre Alianza Lima y Atlético Atenea se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus.