Nuevo formato de las Eliminatorias 2030: Conmebol alista revolucionario cambio al estilo Liga de Naciones Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, afirmó que el certamen clasificatorio dejará de lado su tradicional formato y se entregará un título al ganador.

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2030 se encaminan hacia una profunda reestructuración. Según las recientes declaraciones de Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el torneo abandonaría su modalidad tradicional para adoptar una dinámica inspirada en la Nations League de Europa.

Como es conocido, las selecciones de Argentina, Uruguay y Paraguay ya se encuentran clasificadas a la próxima justa mundialista debido a que son coanfitrionas. Por su parte, la selección peruana luchará junto a los demás países por los tres cupos directos restantes o el boleto para el repechaje internacional.

Eliminatorias 2030 tendría nuevo formato

En la previa del amistoso entre Uruguay y República Dominicana, Ignacio Alonso, presidente de la AUF, afirmó que la competición contará con un formato similar al de la Nations League y se pondrá en juego un título.

"Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título", manifestó el directivo en diálogo con la Carve Deportiva.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre el cambio de formato. Se espera que el viernes 20 de noviembre, fecha pactada para el Consejo de Conmebol, se definan las modificaciones para las próximas Eliminatorias.

¿Cuándo empiezan las Eliminatorias al Mundial 2030?

De acuerdo con un reporte de la cadena internacional ESPN, el certamen clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo empezará a mediados del 2027.

¿Cuántos cupos tiene Conmebol para el Mundial 2030?

Conmebol mantiene sus 6,5 cupos para el Mundial 2030; sin embargo, 3 boletos directos ya se encuentran ocupados por las selecciones de Argentina, Paraguay y Uruguay.