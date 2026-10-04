Portugal vs Noruega EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 4 de la UEFA Nations League 2026
El partido por la cuarta jornada de la UEFA Nations League entre las selecciones de Portugal y Noruega se disputará en el Estadio Do Dragao, ubicado en Oporto.
Portugal vs Noruega EN VIVO juegan este domingo 4 de octubre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana), por la UEFA Nations League. El partido se jugará en el Estadio do Dragao, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de la goleada en calidad de visita por 4-2 ante Dinamarca, la selección de Portugal enfrentará a Noruega en busca de conseguir un puntaje perfecto en el torneo. En cuanto al conjunto noruego, cayó 2-1 en su último partido ante Gales y está obligado a ganar si quiere mantenerse con chances en la Liga de Naciones.
Horarios por país del partido Portugal vs Noruega
El duelo entre Portugal y Noruega se disputará el domingo 4 de octubre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana).
- España continúa imparable: venció 3-1 a República Checa y suma puntaje perfecto en la UEFA Nations League 2026
- Zidane no pudo festejar ante su gente: Francia e Italia empataron 1-1 en la tercera jornada de la UEFA Nations League
- Costa Rica, México: 12.45 p. m.
- Colombia, Ecuador: 1.45 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
- España: 8.45 p. m.
Canal para ver Portugal vs Noruega
El partido entre Portugal y Noruega, por la UEFA Nations League, será transmitido por la señal de ESPN.
Estadio donde se juega Portugal vs Noruega
Portugal y Noruega disputarán este encuentro en el Estadio do Dragao, ubicado en Oporto. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 50.000 espectadores.
Pronóstico de Portugal vs Noruega
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Portugal sobre Noruega.
- Betsson: gana Portugal (1,62), empate (4,15), gana Noruega (4,90)
- Betano: gana Portugal (1,65), empate (4,50), gana Noruega (5,10)
- Bet365: gana Portugal (1,62), empate (4,50), gana Noruega (4,75)
- 1XBet: gana Portugal (1,65), empate (4,70), gana Noruega (4,70)
- Caliente: gana Portugal (1,61), empate (4,40), gana Noruega (5,10)
- Doradobet: gana Portugal (1,62), empate (4,75), gana Noruega (4,50).
Alineaciones Portugal vs Noruega: posibles formaciones
- Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Félix, Fernandes y Ramos.
- Noruega: Selvik; Aursnes, Ajer, Ostigard, Wolfe; Berge, Odegaard, Berg; Schjelderup, Nusa y Haaland.
Últimos partidos de Portugal
- Dinamarca 2-4 Portugal | 1.10.26
- Noruega 1-2 Portugal | 27.09.26
- Portugal 1-0 Gales | 24.09.26
- Portugal 0-1 España | 6.07.26
- Portugal 2-1 Croacia | 2.07.26
Últimos partidos de Noruega
- Gales 2-1 Noruega | 1.10.26
- Noruega 1-2 Portugal | 27.09.26
- Noruega 3-2 Dinamarca | 24.09.26
- Noruega 1-2 Inglaterra | 11.07.26
- Brasil 1-2 Noruega | 5.07.26